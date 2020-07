Rekordmange koronatesta på Legevakten

Måndag blei 280 personar testa for korona på Legevakten i Bergen. – Vi har aldri testa så mange på ein dag før, seier fungerande legevaktsjef Annette Corydon.

Virusinfeksjonar i omløp og auka reiseverksemd gjer at stadig fleire ønskjer å teste seg for korona på parkeringsdekket på Legevakten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Ein travel dag, konstaterer overlegen.

Ho trur det er fleire årsaker til at måndag 27. juli foreløpig er på testtoppen.

– Det er litt auka smitte i befolkninga, og mange har forkjøling. Mange har vore ute og reist eller skal ut og reise, og ønskjer difor å teste seg, seier Annette Corydon, fungerande legevaktsjef.

Det er også nye reglar for helsepersonell i Bergen som seier at dei må testast to gonger før dei får arbeide med pasientar igjen. I tillegg er det ein del utanlandske turistar som har oppsøkt Legevakten for å bli testa. Også for dei er tilbodet gratis.

Legevakten ventar at pågangen frå utanlandske turistar vil auke i august.

Overlege Annette Corydon er redd for at skamkjensle, til dømes over utanlandsreiser, skal hindre folk frå å teste seg for korona. Foto: Jannica Luoto

Ingen nye positive

Legevakten fekk ingen positive prøvesvar tilbake frå laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus måndag.

– Heldigvis, seier Corydon.

Foreløpig er det eitt skift med helsepersonell som utfører testinga mellom klokka 9 og 15, men den fungerande legevaktsjefen prøver å få i gang to skift.

– Vi prøver alt vi kan for å skaffe fleire folk, men det er ekstra vanskeleg no i ferietida, samtidig som medisinstudentar snart skal byrje på studiar igjen. Det er ei utfordring, seier ho.

Likevel oppmodar ho alle som kjenner det minste symptom på luftvegsinfeksjon, til å kome og la seg teste. Ho seier at dei ikkje måtte avvise nokon måndag.

Fakta Slik testar du deg for korona Alle som er sjuke med luftvegssymptom, bør teste seg. Symptom kan vere sår hals, rennande nase, hoste, muskelsmerter, feber, hovudverk, tung pust, magesmerter og nedsett smaks- og luktesans.

Alle testar for koronavirus må vere avtalt på førehand. Du kan avtale test utan tilvising frå fastlege. Det er gratis å ta testen.

Du kan bestille time på nett eller ringe koronatelefonen 55 56 77 00 for å avtale test.

Dei som er i karantene og skal testast, må ikkje ta offentleg transport.

Resultata er vanlegvis klare innan ein til to dagar viss testen er positiv. Det kan ta inntil tre dagar å få svar på negative prøver. Prøvesvaret er tilgjengeleg på helsenorge.no. Kjelde: Bergen kommune Les mer

Fryktar «korona-skam»

– Eg er redd for at det skal bli ein slags «sjukdomsskam» der folk kvir seg for å kome og teste seg, til dømes viss dei har vore på reise i utlandet.

– Vi må ikkje skulde på kvarandre og det er viktig at folk ikkje føler det er skamfullt å vende seg hit. Her er det ingen peikefinger; alle er velkomen, seier Corydon.

Ho seier det er svært vanskeleg å skilje vanleg forkjøling frå korona, og oppfordrar difor alle med symptom til å ta ein test.

596 personar har så langt testa positivt på covid-19 i Bergen, ifølgje tal frå kommunen. Ingen er innlagt med covid-19.

Den siste veka har det vore fire positive prøvesvar i Bergen. To av dei har vore smitta tidlegare og er ikkje lenger smitteførande. Dei to andre har vore i utlandet, har milde symptom og held seg isolert. Smittesporinga er avslutta, fortel overlegen.

– Vi skal klare å ta hand om dei få som er positive. Men då er vi avhengig av at folk testar seg, seier Corydon.