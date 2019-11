Priser seg lykkelig over at det ikke gikk verre under brann i Alvøen

Nødetatene rykket ut til full fyr i et lagerbygg i Alvøen søndag morgen. – Vi kan bare prise oss lykkelige over at ingen ble skadet, sier Fabian Emil Stang. Han er daglig leder i Alvøen Eiendommer som eier bygget.

UTBRENT: En del av garasjebygget er totalskadet etter brannen søndag. I garasjen skal det ha stått en bil som er helt utbrent. Cathrine Krane Hansen

Klokken 04.38 fikk brannvesenet melding om brann i en bygning i Alvøveien.

– Vi fikk flere meldinger om at det brant i et bygg, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Åpne flammer

Den første meldingen til brannvesenet vitnet om åpne flammer i en av bygningene som ligger langs sjøsiden i Alvøveien.

VANNDAMP: Brannen i et garasjeanlegg i Alvøen ble meldt slukket like før klokken 06.00. Brannvesenet arbeider nå med etterslukking. Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Da vi kom frem var bygget overtent. Det sto en del biler parkert på utsiden. Brannen spredte seg til bygningen ved siden av, men der klarte brannmannskapene å stoppe brannen, sier Hartvigsen.

Ble engstelig

Ved 10-tiden søndag formiddag er utrykningsleder Morten Garfield fortsatt på stedet og holder på med etterslukkingsarbeid. Lageret er totalskadet og det er fortsatt mye varme i de utbrente materialene.

– Da meldingen kom ble jeg engstelig, for det er jo mange verneverdige bygg i Alvøen, sier Garfield.

Lagerbygningen ligger ved bryggen i Alvøen og er nok ikke av de verneverdige byggene. Da brannvesenet kom frem var det full fyr i det ytterste bygget som ligger langs bryggen, vis á vis Alvøen hovedgård.

BRANN: Bygningen der brannen startet er på omtrent 100 kvadratmeter, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt. Cathrine Krane Hansen

Skole i nabobygget

I nabobygget ved branntomten holder Alvøen arbeidstrening til. Det er en underavdeling av Alrekstad skole og drives av Geir Skjold.

Søndag morgen satt han ved frokostbordet da han leste om brannen i BT.

– Jeg gikk ned og fikk se hvor ille det var. Det er jammen godt at brannen ikke spredte seg videre, da kunne klasserom røket med, og alt vi har, sier Skjold.

Alvøen arbeidstrening hadde nylig leid garasjen som er nærmeste nabo til det utbrente lageret.

– Taket er ødelagt, så den er nok totalskadet. Vi hadde planer om å pusse garasjen opp og bruke den til oppbevaring av båtutstyr, men nå må vi antakelig trekke oss ut av det, forteller Skjold.

NEDKJØLING: Utrykningsleder Morten Garfield kjøler ned brannstedet. Cathrine Krane Hansen

Meldt slukket

Brannen ble meldt slukket like før klokken 06.00. I etterkant har brannvesenet arbeidet med etterslukking.

ETTERSLUKKING: Brannvesenet vil drive med etterslukking utover morgentimene søndag. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ingen personer kom til skade i forbindelse med brannen.

Politiet følger opp saken med åstedsundersøkelse og anmeldelse.

– Vi er pliktig å anmelde brann, det er vanlig prosedyre, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Politiet opplyser at det er glatt på veien i området, på grunn av mye vann som er spylt ut i forbindelse med slukkingen.

Ros fra huseier

– All ære til brannvesenet. De måtte takle bilbrann og brennende maling og jobbet heftig i natt. Vi kan bare prise oss lykkelige over at ingen ble skadet, sier Fabian Emil Stang, like etter at han besøkte branntomten.

Stang er daglig leder av Alvøen eiendommer AS som eier det totalskadde bygget.

– Det er leid ut som lager og garasje. Etter det vi vet sto det en bil der og diverse bygningsmaterialer. Det er et rent lager og skal være brukt i henhold til det.

Alvøen eiendommer avventer nå at politiet skal gjøre branntekniske undersøkelser.

– Vi vet ingenting om brannårsaken, den skal politiet nå vurdere, sier Stang.