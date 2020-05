Lange køer hos Bir: – Kan ta opp mot en time

Mange bergensere tok fredag turen til gjenvinningsstasjonene til Bir. Det skapte lange køer.

Køen gikk langt utenfor Birs gjenvinningsstasjon i Møllendalsveien i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

– Det er typisk på denne årstiden at det er et kjør. Nå som vi i tillegg har koronarestriksjoner med færre biler av gangen enn normalt, genererer det kø, sier kommunikasjonsrådgiver i Bir, Tina Skudal.

I Møllendalsveien sto bilene tett, langt utenfor inngangsporten.

– Inneklemte dager som dette er blant de mest besøkte dagene i året. Vi har hatt kø ute på plassen i hele dag. Vi prøver å dirigere trafikken så vi får to rader. Kommer det for mange, må vi vinke dem forbi, sier Kristin Bjordal, stasjonsleder for gjenvinningsanlegget i Møllendalsveien.

Køen hopet seg opp ved gjenvinningsstasjonen til Bir i Møllendalsveien fredag. Foto: Paul S. Amundsen

Hun forteller at det har vært fullt siden de åpnet, og hun regner med at trykket kommer til å vare utover kvelden.

– Det kan bli litt ventetid. Det kan nok ta opp mot en time.

BT har også fått flere tips om lange køer ved gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. Mens Møllendalsveien er stengt i helgene, vil det bli en ny mulighet på Espehaugen, for dem som ønsker å kvitte seg med avfall i løpet av helgen.

– De siste ukene har vi sett at kundene er flinkere til å benytte seg av hele åpningstiden vår. Ofte kommer det mange på samme tidspunkt, sier Skudal.