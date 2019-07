POLITIAKSJON: Væpnet politi aksjonerte ved Skansen i forbindelse med hendelsen i C. Sundts gate i november i fjor. FOTO: Ane Børhaug

Frifunnet for ran av prosti­tuerte

De tre tiltalte mennene frifinnes for ran og knivtrussel mot to prostituerte. To av dem må likevel i fengsel og én i tvunget psykisk helsevern.