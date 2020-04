Steinras i boligfelt i Øystese: – Det ristet i gulvet

Et steinras på mer enn fem tonn har kommet ned i et boligfelt i området ved Kjertingkleiv og Torpevegen i Øystese.

Politiet rykket ut til boligfeltet etter raset. Foto: Lars Oma

Da politiet ble varslet om raset ved 13.20-tiden fredag, var det allerede en geolog på stedet.

– Det kan være fare for nye ras. Dette raset skal ha kommet ned i hager i boligfeltet, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

110-sentralen melder at det er et mindre steinras og at brannmannskaper er på stedet sammen med geolog. Evakuering vurderes fortløpende, opplyser brannvesenet.

– Det skal være fem meter bredt. Vi har ikke fått melding om at noen er skadet, sier Magnussen.

Slik ser det ut på rasstedet. Foto: Lars Oma

Elisabeth Langesæter Joensen bor i leiligheten rett over berget der steinene løsnet.

– Steinraset hørtes veldig godt. Det ristet i gulvet og det var litt skummelt. Jeg sprang ut for å se, sier hun til BT.

Det er bratt terreng mellom hennes bolig og naboene. Steinene rullet i full fart ned mot området under.

Folk som bor i husstander i nærheten, er informert om ikke å oppsøke eller oppholde seg i et område som nå er sperret av, melder politiet.

– Jeg håper det har gått bra. Jeg har ikke fått beskjed om å evakuere og jeg er hjemme akkurat nå, sier Joensen.

Det ble først opplyst at ett hus i området ble evakuert, men politiet melder nå at dette huset er under oppussing og at eieren blir informert.