Regjeringen gir penger til Gestapo-museet i Bergen

– Vår ambisjon er at hver eneste elev i denne byen skal ha vært innom Gestapomuseet, sier primus motor Dag Steinfeld.

Justisminister Monica Mæland (H) overbrakte den gode nyheten fredag ettermiddag. Peter Christian Frølich (H) og Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Ørjan Deisz

I dag er det 75 år siden nazistene ble nedkjempet, og Norge gjenvant sin frihet.

På pressekonferansen i Oslo fredag var ikke justisminister Monica Mæland til stede. Hun var nemlig i Bergen for å delta på minnemarkeringer.

Men hun har også med seg en gladnyhet til Gestapomuseets forening, stiftelsen som vil drive museum i Gestapohuset i Veiten:

Når regjeringen legger frem sitt reviderte nasjonalbudsjett neste uke, vil de foreslå å øke den statlige støtten til stiftelsen fra én til to millioner kroner.

Fra v. Dag Steinfeld, Valborg og Helge Kaurin Nilsen var til stede. Foto: Ørjan Deisz

Store ambisjoner

– Vi har jo noen veldig ivrige entusiaster her som har plaget livet av oss, hehe, spøker Mæland.

– Regjeringen vil gi penger til dette prosjektet, så da har dere dobbelt så mye, sier hun videre.

De fremmøtte ildsjelene Helge og Valborg Kaurin Nilsen og advokat og primus motor Dag Steinfeld smiler bredt.

– Det som er viktig her, er neste generasjon. Vår ambisjon er at hver eneste elev i denne byen skal ha vært innom Gestapomuseet, sier Steinfeld etter gladnyheten.

Stiftelsen har fra før mottatt en årlig statsstøtte på én million for å drive fangeleiren på Espeland. Nå øker altså støtten til det dobbelte, for å også gi støtte til Gestapohuset.

Etter planen skal museet i Gestapohuset åpne i oktober i år.

– Bergen kan takke ildsjelene

– Regjeringen ønsker å bidra fordi det er så viktig at vi aldri glemmer. Og det er viktig at vi bevarer steder som Gestapo-huset og Espeland fangeleir, som er en av de best bevarte fangeleirene fra andre verdenskrig, sier Mæland.

Hun påpeker samtidig at regjeringens støtte er viktig, men at «ingenting skjer uten frivilligheten». Fra før har stiftelsen mottatt en lang rekke pengegaver, blant annet fra Frederik og Trond Mohn.

Stortingspolitiker Peter Frølich (H) er blant politikerne som lenge har ønsket at museet skal få penger. I likhet med Mæland viser han til at frivillighet har vært avgjørende.

– Ildsjeler som Stein Ugelvik Larsen har jobbet for dette i over ti år. Dag Steinfeld har også gjort en utrolig innsats med å samle pengestøtte. Bergen kan takke dem for at dette museet blir en realitet, sier han.

– Pleier det vanligvis å være med så mange politikere til stede når man skal dele ut gode nyheter?

– Dette er litt utenom det vanlige. Dette er noe alle er veldig glade for, og alle ville være med på det.

Fredag ettermiddag la Monica Mæland ned en krans ved Espeland fangeleir. Foto: Ørjan Deisz

Må gjennom Stortinget

Allerede i februar besøkte Mæland Gestapohuset.

Der snakket hun blant annet med Dag Steinfeld om å la de historiske stedene få status som nasjonalt senter for fred- og menneskerettigheter, slik at de blir sikret støtte.

– Min drøm er at når Monica holder 8. mai-tale i Bergen og på Espeland, vil hun komme med en gave til oss, sa Steinfeld den gangen.

Det var godt politiker-oppmøte på markeringen fredag. Fra venstre Dag Steinfeld, stortingsrepresentant Peter Frølich, statsrådene Monica Mæland og Dag Inge Ulstein, og byråd Beate Husa. Foto: Ørjan Deisz

Nå har altså drømmen gått i oppfyllelse.

Men det er fremdeles ett hinder i veien. Nasjonalbudsjettet må behandles av Stortinget før det blir endelig vedtatt.

– Vi føler oss relativt trygge på at Stortinget ikke kommer til å barbere bort den biten. Det har vært tverrpolitisk enighet om dette, sier Frølich.

– Jeg har lest i avisen at dere ikke må innom Stortinget for å få godkjent ting for tiden, sier Steinfeld.

– Ryktene om diktaturstaten er sterkt overdrevet, svarer Monica Mæland og ler.