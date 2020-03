Koronapodden: Hva skjer egentlig i New York?

– Det lokale sykehuset har kjørt inn kjølebiler for å frakte ut lik, og legene jobber 24 timer i døgnet, samtidig er det fortsatt full liv i parken forteller forfatter og journalist Vegard Tenold Aase som bor i New York.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vegard Tenold Aase er bergenser, forfatter og journalist bosatt i New York, USA. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hør Koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor:

USA er nå det landet i verden med flest koronasmittede, og tallet øker hver dag. New York ser ut til å være selvet episenteret for utbruddet i USA, hvorfor er det sånn? Vi har snakket med journalist og forfatter Vegard Tenold Aase som bor og lever i New York, om hvordan han opplever koronakrisen.