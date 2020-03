Det blir kaldt, glatt og sol

Lørdag skal det ikke komme nedbør i Vestland fylke. Og det blir mye sol.

Lørdag blir det fint vær i hele fylket. Foto: Jan M. Lillebø

Allerede torsdag ettermiddag blir været atskillig bedre.

Vakthavende meteorolog Steinar Skare hos Meteorologisk institutt i Bergen varsler nemlig lettskyet oppholdsvær.

I kystområdene i gamle Hordaland fylke blir det nordlig bris som går over til liten kuling før vinden minker gradvis igjen.

Fryser på

– Det fryser nok på, for det er ventet minus to og minus tre grader i bergensområdet etter midnatt og frem til fredag morgen. På Voss blir det minus fire grader, og på Kvamskogen minus fem og seks grader frem til i morgen tidlig, sier Skare til BT torsdag.

Dermed ligger alt til rette for at det kan bli glatte partier over alt fra sent torsdag kveld.

Snø-og sluddbyger

I Nordfjord vil det være snøbyger og sluddbyger torsdag kveld. Mens det fra Førde og sørover blir ganske fint vær fra torsdag ettermiddag.

– Fredag blir det enkelte forbigående sludd- og snøbyger i Nordfjord og kystområdene. En nordlig frisk bris gir også kald luft, sier meteorologen.

I Bergen blir det stort sett lettskyet pent vær fredag og seks plussgrader.

Mye sol

Natt til lørdag blir det kaldt i hele Vestland fylke. Lørdag begynner riktignok med lokal morgentåke, men så blir det bra.

– Det blir en ganske fin dag. Sol, mye sol og temperaturer på mellom tre og seks plussgrader. Lavest i indre strøk. Og lørdag er det ikke ventet nedbør, sier Skare.

Vindfullt

Etter klokken 18 lørdag kveld øker vinden til sørlig, liten kuling i kystområdene. Ved Stad blir det stiv og sterk kuling.

Temperaturene på nattetid vil ligge på mellom minus to og minus seks grader.

– Søndag, mandag og tirsdag tror vi blir ganske like med vind fra sør, kuling utsatte steder og økende vind i hele Vestland fylke. Søndag ettermiddag er det ventet storm ved Stad, forteller meteorologen.

Selv om det blir vindfullt og skyer til, blir det stort sett oppholdsvær. Nedbøren er nemlig ventet ute i havet. Det blir heller ikke nattefrost. I Bergen kommer ikke nattetemperaturen under to-tre plussgrader, mens dagtemperaturen vil ligge på fem-seks grader.

– Det skyer til på søndag, og mandag og tirsdag blir det ganske mye skyer, sier Skare.