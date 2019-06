Det gikk raskere å selge bolig i Bergen enn i resten av landet.

Boligprisene i Bergen steg 0,9 prosent i mai. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Hvis man korrigerer for sesongvariasjoner, steg prisene med 0,6 prosent. Dermed har Bergen hatt en sterkere utvikling enn Oslo, Stavanger og Trondheim sist måned.

Til sammenlikning steg boligprisene i Bergen med én prosent i april, mens de sesongkorrigert falt med 0,8 prosent.

– Holder ofte med én visning

Christer Vikebø er regionsavsarlig for PrivatMegleren. Han forteller at de aldri har omsatt så mange boliger i mai måned før.

– Vi har opplevd et temposkifte i markedet. I mars og april var normen at man måtte ha to eller tre visninger for å få solgt en bolig. Nå er det veldig mye som går etter første visning, sier han.

Tallene fra Eiendom Norge viser at det tok 31 dager å selge en bolig i mai. Det er raskere enn i resten av landet, som hadde 45 dager i gjennomsnitt.

Til sammenlikning tok det 26 dager å selge i Bergen i april.

Samtidig har Vikebø opplevd at flere forsøker å «kuppe» boliger, altså å gi et høyt bud direkte til selgeren før visning.

– Det var så mye kupping forrige måned at vi måtte sende en e-post til meglerne våre, hvor vi ba dem legge ned ekstra innsats for å forsøke å begrense dette, sier han.

Han tror de som går på visning opplever markedet som godt, og at det er grunnen til at meglerne opplever hyppigere kuppforsøk.

– Selger oftere over prisantydning

Henriette Enehaug, som er fagansvarlig for DNB sine meglere på Nesttun, opplever markedet som raskere enn tidligere.

– Vi har registrert at det kommer flere på visning, og at folk er mer klar til å handle etter visningen. Tidligere har de gjerne vært mer tilbakeholdne, forteller hun.

Hun forklarer opplevelsen av et raskt marked med at flere boliger fra tidligere måneder har blitt solgt. I mai ble det lagt ut 920 boliger for salg i Bergen, 0,4 prosent færre enn samme måned enn i fjor.

Enehaug opplever fra tid til annen at kjøpere forsøker å «kuppe» boliger. Hun påpeker samtidig at det er veldig avhengig av hvilke boliger som ligger til salgs, og at hun ikke opplever en markant økning, slik Vikebø beskriver.

– Vi opplever oftere enn før at det selges over prisantydning. Samtidig er det er fremdeles salg med bare én budgiver – hvor vi må forhandle på prisen, sier hun.

Flere boliger solgt

Det ble i løpet av mai lagt ut 920 boliger for salg i Bergen. 763 boliger ble solgt. Det er 40 flere solgte og 38 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

Hittil i år er det solgt 2787 boliger, 3,6 prosent flere enn samme periode i fjor.

Medianprisen for en bolig i Bergen er nå på 2.941.461 kroner. I snitt må du ut med 42.891 kroner per kvadramter.