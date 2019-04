I påskefjellet er det gode isforhold i hele landet. For å finne farbar is på små vann på vestlandet, må du over cirka 500 moh.

– Vi er ikke bekymret for isen i påskefjellet. I områdene med stor påskeutfart i fjellet er det gode isforhold, men som alltid er det usikker is der vann strømmer under isen.

Forsinkes av nattefrost

Det sier Ånund Kvambekk, isvarsler i NVE. NVE advarer imidlertid om at isen likevel blir farlig i flere populære skiutfartsområder i skogsområdene i løpet av påsken.

Det er vårisdannelse som bekymrer isvarslerne. Når isen er snøfri, vil vårsolen gradvis bryte ned isen, og det er meldt mye sol i påskeuken i Sør-Norge.

«Isen i lavlandet under cirka 200–400 moh., lavest i nord, har i stor grad smeltet bort eller er i full isløsning. Vannene er stort sett snøfrie opp til cirka 400–600 moh., og er utsatt for vårisdannelse. Under cirka 300–500 moh. er dette godt i gang. Prosessen forsinkes av frost om nettene. Over cirka 700–800 moh. venter vi at isløsningen først vil starte etter påske», skriver NVE på sine nettsider.

– Vis ungene

– Bæreevnen til våris kan være god etter nattefrost, men når temperaturen stiger mister den brått bæreevnen, typisk rundt klokken 11, sier Kvambekk.

«Barn har ingen forutsetning for å forstå at mørk våris er ekstremt farlig. Bor du nær en liten pytt eller elv, så snakk med barna om dette. Ta dem gjerne med til vannet og vis hvor svak isen er. La de holde hånden i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde». skriver varslingstjenesten Varsom på sine hjemmesider.