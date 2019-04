– Brannen på Løvstakken var en kraftig påminnelse, skriver Brannvesenet.

Lørdag gikk Bergen brannvesen ut med en kraftig advarsel til folk som ferdes ute i skog og mark i påsken: «Skogbrannen på Løvstakken i går var en kraftig påminnelse om hvor tørt det er i vegetasjonen nå. Vær ytterst forsiktig med all bruk av ild utendørs – og husk det generelle bålforbudet!», skriver de på Twitter.

ELIAS DAHLEN

Brannvesenet holder fremdeles oppsyn med brannområdet og inspiserer det jevnlig. De har lagt ut vannledninger i terrenget. Disse kan raskt tas i bruk. I tillegg er flere større kar med vann plassert i fjellet.

Langfredag startet en brann på Løvstakken. Brannvesenet fikk inn over 300 meldinger fra bergensere som så røyk og flammer. I hele går var over 50 personer ute for å slukke. Også et helikopter gikk over brannområdet med vann hele dagen.

Elias Dahlen

Natt til lørdag gikk flere gaster fra forsvaret brannvakt på fjellet for at brannen ikke skulle blusse opp igjen.

Lørdag morgen meldte vaktkommandør Helge Lund at natten har forløpt rolig.

– Alt har gått helt fint. Vi hadde en liten oppblussing på et tidspunkt, men den var helt ubetydelig, sa han.