Statens vegvesens ulykkesgruppe og krimteknisk var på stedet etter motorsykkelulykken på Os.

– Det er en terskel for når de to nevnte instansene blir koblet på. Alvorlighetsgraden i ulykken i Industriveien ble vurdert slik at man ønsket å få få en grundig vurdering av hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.

Singelulykke

Det var ved 21-tiden Skjærtorsdag at det ble meldt om en singelulykke med motorsykkel på Os. Det var forbipasserende som varslet nødetatene om ulykken.

– Føreren av motorsykkelen, en mann i 20-årene, var bevisstløs etter å ha truffet en lyktestolpe slik at den brakk, sier Kolltveit.

Uviss tilstand

Rundt midnatt opplyste politiet at mannen var fraktet til Haukeland med luftambulanse. Ved 06-tiden Langfredag morgen sier politiet at tilstanden for motorsyklisten er uviss.

Helse Bergen har avviklet praksisen med å opplyse om tilstand, men gjør vurderinger fra sak til sak ut fra omfang og alvorlighetsgrad.

Undersøkte ulykkessted i natt

– Tyder ulykken på at det kan dreie seg om stor fart?

– Hendelsesforløpet og omstendighetene rundt ulykken skal kartlegges nøye av ulykkesgruppen og krimteknisk, men foreløpig kan vi ikke si noe om forløpet, sier Kolltveit.

Klokken 01.20 opplyste politiet til NTB at undersøkelsene på stedet akkurat var ferdig.