– Selgerne våre trenger ikke lenger et gatemagasin på samme måte som da vi startet, skriver redaktør Petter Lønningen i en pressemelding.

– Tidligere Megafon-redaktør Thomas Anthun Nielsen sa alltid at målet var å bli arbeidsledig, altså at det ikke lenger var behov for oss. Da jeg begynte i Megafon i 2008 hadde jeg aldri trodd at vi ville nå det målet, men nå er vi altså her. Det er derfor med blandede følelser at vi nå annonserer at Juleboken 2019 blir den siste Megafon-utgivelsen, opplyser Lønningen.

Magasinet er arbeidstreningstilbud i regi av Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF).

Dårligere salg

Salget har vært nedgående siden kommunens opptrappingsplan for rusfeltet ble iverksatt i 2014 og 2015. Lønningen sier flere tiltak har vært med å oppløse det klassiske rusmiljøet i Nygårsparken, og som har bidratt til at de har fått færre selgere.

– Det er enklere å få LAR, utbygging av MO-sentre og stadig flere ettervernstilbud, sier han.

Han roser behandlingen rusavhengige har fått i Bergen.

– Jeg har selv snakket med rusavhengige som har flyttet fra Trondheim til Bergen fordi det var lettere å få LAR og ettervern her i byen, og det sier litt om hvor godt det faktisk funker, sier Lønningen.

Megafon er det syvende norske gatemagasinet som legges ned eller endrer form.

– Selgerne våre trenger ikke lenger et gatemagasin på samme måte som da vi startet, fortsetter Lønningen.

Kartlagt behovet

I et år har det blitt forsøkt å kartlegge hvordan gatemagsinsalg i rusmiljøet kan bli mer attraktivt.

– De aller fleste av våre selgere lever mye bedre og mer stabile liv nå enn da vi startet. Nå ønsker de å komme et steg videre, opplyser Lønningen.

Første utgave av magasinet kom på gaten februar 2007. Siden har det blitt gitt ut 133 magasiner og elleve julebøker.