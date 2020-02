Bergensbanen er fortsatt stengt

Åpner tidligst seint tirsdag.

TRAFF HER: Dette eldre snøoverbygget like øst for Kleven bro ble truffet av snøskredet mandag. Foto: Spordrift / Bane NOR

Bergensbanen har vært stengt på strekningen mellom Myrdal og Ustaoset etter at det gikk et snøskred mellom Myrdal og Hallingskeid mandag.

Like før klokken 12 tirsdag opplyser Bane NOR at banen tidligst åpner seint tirsdag. Neste prognose kommer i 16-tiden tirsdag.

– Siden i morges har Bane NOR sin geolog vært på rasstedet sammen med en skredekspert. De skal vurdere om det er trygt før opprydningen kan begynne. Alt tilgjengelig mannskap må vente til de sier at det er trygt, sier pressevakt Liv Tone Otterholt.

Hun forteller at snøryddingen er i gang på strekningen fra Ål mot Haugastøl.

– Lokaltogene mellom Bergen, Voss og Myrdal går som normalt, sier Otterholt.

SNØSKREDET: Omtrent midt på snøoverbygget traff snøskredet. Foto: Skred AS / Bane NOR

Stor snøskredfare

Tirsdag er det stor snøskredfare på rødt nivå i området. Det har kommet mellom en halv meter og en meter snø på fjellet. Fremdeles er det mye vind og tett snødrev.

Bane NOR har fått ekstra snøryddingsmaskiner fra Østlandet i tillegg til snøfresere og ploger som de har på Bergensbanen.

– Mannskaper er klare til å gå i gang med å reparere kontaktledningsanlegget og begynne snørydding så snart det er forsvarlig, skriver selskapet på nettsidene.

MÅTTE SNU: Mandag måtte et passasjertog fra Oslo snu på Hallingskeid. Bildet er tatt da toget kom til Geilo. Foto: Spordrift / Bane NOR

Det var litt før klokken 13.30 mandag at det kom melding om skredet som traff et eldre snøoverbygg like øst for Kleven bro.

Rundt 25 meter av snøoverbygget er skadet, og kontaktledningen ble revet ned på strekningen, opplyser Bane NOR.

Flåmsbanen åpnet

Flåmsbanen var ferdig ryddet og klar for togtrafikk klokken 11.15, etter at mannskaper har drevet snørydding fra Myrdal og nedover.

Her er beredskapen satt ned fra oransje til gul, melder Bane NOR.

Selskapet anbefaler reisende å følge med på nettsiden til Vy for å få oppdatert informasjon om reiser.

Publisert Publisert: 18. februar 2020 12:08 Oppdatert: 18. februar 2020 12:43