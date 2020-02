Avsluttet leteaksjon i Seimsfjorden – båt funnet drivende

Etter å ha leitet med helikopter, dykkere, båter og mannskaper på land uten å ha gjort funn, avsluttes nå leteaksjonen i Seimsfjorden, opplyser politiet.



INGEN FUNN: Politiets innsatsleder Kurt Inge Hordvik forteller at det ikke ble gjort noen funn under leteaksjonen i Seimsfjorden. Foto: Håkon Glatved-Prahl

Klokken 12.44 tirsdag ble det observert en båt i Seimsfjorden som lå opp ned.

– Vi fikk melding om en drivende tom båt i fjorden. Vi er usikre på om det er folk i sjøen og jobber ut fra dette, sa redningsleder Ola Vaage ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge tidligere tirsdag ettermiddag.

Ifølge politiet var det observert en person i sjøen.

Søkte med helikoptre

Samtlige nødetater var på stedet, og det pågikk søk med båt, strandsøk, samt søk med helikopter i området.

– Vi bistår med redningshelikopter fra Florø og båter, sa Vaage.

Det var mulig en person hadde fått båten på land, men politiet jobbet med å få avklart dette.

– Det er også mulig personen som var observert i sjøen har kommet seg på land, men dette jobber vi med å få avklart, opplyste politiet.

Brannvesenet var på stedet med overflatereddere, dykkere og båter.

– Vi har folk som ligger i overflaten og ser ned i vannet. Dykkerne er klar til å hoppe uti dersom det er behov for det, sa vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen.

– Trodde han så et hode

Politiet ble varslet av en mann som sto på andre siden av fjorden da han fikk øye på robåten som lå opp ned.

– Han ser i en kikkert det han tror er et hode bak båten, og han tror det er en som skubber båten mot land. Men vi finner ikke noe og søker med full styrke, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt tirsdag.

Båten befant seg cirka hundre meter fra land på dette tidspunktet, men rekte siden på land ved Spurkeland.

– Han kan ha blitt lurt av lys og konturer, men mener selv at det er et hode han har sett. Robåten er 10–12 fot og uten motor. Det er mulig at den har slitt seg, sa operasjonslederen i politiet.

– Ingen indikasjoner

Ved 14.10-tiden tirsdag ettermiddag sa redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen at de ikke har noen indikasjoner på at det var noen som har falt i vannet. De hadde heller ikke mottatt noen savnetmeldinger.

– Det er stor sannsynlighet for at båten har drevet av. Det ser ut til at det er en stund siden den har vært i bruk. Vi har søkt en times tid og vi fortsetter til vi er sikre på at det ikke er noen der, sa Galta.

Politiet opplyser ved 14.25-tiden at de har avsluttet redningsoppdraget. Det er søkt med store ressurser i området uten at det er gjort funn.



Politiets innsatsleder Kurt Inge Hordvik sier til BT at det har vært to helikoptre og tre båter med i søket.

– Det var gjort en observasjon av en kuleliknende gjenstand ved siden av båten, men ingen ting er funnet. Det kan ha vært en fortøyningsblåse eller en annen gjenstand. Ingen er meldt savnet, sier politioverbetjenten ved Nordhordland lensmannsdistrikt.