Åsane Ap: Gi småbarnsforeldre ekstra ferieuke

Ekstra ferieuke til småbarnsforeldre? Kjernekraft i Norge? Det er to av 161 innkomne forslag til Arbeiderpartiet i Bergens årsmøte.

MER FERIE? Fortjener småbarnsforeldre mer ferie enn resten av befolkningen? Det mener Åsane Ap, som mener det bør bli Aps neste store valgkampsak. Foto: Stein J. Bjørge (arkiv)

«Politisk verksted» ynder Ap-folk å kalle årsmøtene sine. Som vanlig er det kommet inn en hel røys med forslag til Arbeiderpartiets årsmøte i Norges nest største by. Årsmøtet avholdes lørdag.

I år er det hele 161 forslag, som spenner fra situasjonen i Hongkong til avgangstidene til bussrute 38 til Hetlebakk.

Styret har anbefalt at 19 av dem vedtas, stort sett ukontroversielle, lokale saker. Resten blir det opp til en redaksjonskomité å finne ut av, samt at et flertall i salen kan kreve at et forslag skal realitetsbehandles.

– Mer ro i hverdagen

Et av de mer oppsiktsvekkende forslagene kommer fra Åsane Arbeiderparti.

«Åsane Ap mener at Arbeiderpartiet bør ha som sak i valgkampen at en ny regjering i samarbeid med fagbevegelsen skal innføre en ekstra ferieuke eller andre former for mer fritid for foreldre med barn i småskolealder», heter det.

– Vi ønsker å skape en debatt om dette inn i programarbeidet som Ap har satt i gang, sier Reidun Elin Johannesen, leder for Åsane Ap.

Ap skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte neste vår, men er allerede i gang med å be om innspill.

– Familier er i en tidsklemme når de skal stå i arbeid, være foreldre og ha tid til andre aktiviteter, som i organisasjonslivet. Mange ønsker seg mer ro i hverdagen, og dette forslaget kan være et bidrag til det, sier Johannesen.

VIL HA DEBATT: Reidun Elin Johannesen, leder i Åsane Ap. Foto: Arbeiderpartiet

– Bro til sekstimersdag

Hun peker på at det ikke trenger å være ekstra feriedager, men at man kan se på andre former for å redusere arbeidstiden for småbarnsforeldre.

– Dette kan bygge en bro til forslaget om sekstimersdag fra venstresiden og KrFs ønske om mer tid til familien, sier hun.

I forslaget heter det at det «vil gi viktige erfaringer med arbeidstidsreduksjoner som virkemiddel i dagens arbeidsliv».

– Noen vil mene at det er urettferdig hvis én gruppe får mer ferie enn andre?

– Det er allerede slike ordninger for seniorer. Og jeg tror alle er enige i at småbarnsforeldre er i en større tidsklemme.

Klimavennlig kjernekraft

AUF har en rekke forslag – ett av dem om kjernekraft.

«Kjernekraft vil være en viktig del av verdens energiproduksjon i tiden som kommer. Kjernekraft er tryggere, renere og har minimalt med klimagassutslipp» skriver ungdomslaget.

AUF-erne peker på at Norge har store forekomster av thorium, som er et egnet kjernebrensel. Forslaget er at Norge bør styrke forskningen på thoriumkraft, og delta i internasjonalt forskningssamarbeid om kjernekraft.

Spørsmålet om Norge skulle få kjernekraft har ligget dødt siden 1986, da Stortinget vedtok at det ikke er en aktuell kraftform i Norge. Det var i kjølvannet av ulykkene på Three Mile Island og Tsjernobyl.

POLITISK VERKSTED: Slik ser det ut på et årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Bildet er for øvrig tatt da partilaget vedtok at de ville ha bybane i tunnel bak Bryggen i 2013. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Skatt, jødedom og narko

Av andre forslag til årsmøtet, kan vi nevne disse:

Innføre grunnrenteskatt på 40 prosent av løpende overskudd innen havbruksnæringen (Bergenhus Ap, AUF og Miljøutvalget)

Jødedommen skal inkluderes som obligatorisk pensum i læreplanen (Sosialdemokratisk forum og AUF)

Bruk av narkotika og innehav av narkotika til eget bruk må avkriminaliseres (Fyllingsdalen Ap)

Staten skal trekke finansiell støtte til privatskoler som har et diskriminerende verdisyn mot homofile (Sosialdemokratisk forum). Dessuten forby konverteringsterapi i Norge (Bergen arbeidersamfund)

Norge bør hvert år fremover motta minst 5000 kvoteflyktninger (Bergen arbeidersamfund)

Stoppe oljeletingen i Barentshavet og andre sårbare områder, og kutte

klimagassutslippene mer enn det FN krever (Bergen arbeidersamfund)

Flytt iskanten sørøver (AUF)

Ny gang- og sykkelbro over Puddefjorden bør realiseres så snart som mulig (Laksevåg arbeidersamfunn)

Vil skrive lengre

Selv om det er svært mange forslag og sakspapirer å gå igjennom for delegatene, er ikke alle fornøyd.

På side 95 i forslagsheftet ber Universitetslaget om at lengdebegrensningene for innsendte forslag oppheves.

«På et så kort format er det umulig å skrive helhetlige uttalelser» mener de akademiske Ap-medlemmene.

