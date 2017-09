I videoen legges ansvaret på syklister til å holde seg unna bilers blindsone. Det får generalsekretær i Syklistenes Landsforening til å reagere.

– Veldig uheldig for Statens vegvesen. Jeg kan forstå hva de forsøker på med å bevisstgjøre syklistene for farene i trafikken, men jeg ville ikke formulert meg på denne måten, sier kjørelærer og eier av Bonsaksens Trafikkskule på Voss, Lars K. Bonsaksen.

Han er ikke den eneste som har reagert. Forrige torsdag la Statens vegvesen ut en video på Facebook, som en del av deres «Del veien»- kampanje. I videoen demonstrerer en bilfører i veivesenets bil hvordan farlige situasjoner kan oppstå når en syklist havner i blindsonen til kjøretøyet.

Videoen ble filmet i Nygårdsgaten like ved avkjørselen til Odfjell eiendoms lokaler.

skjermdump

Reaksjonene i kommentarfeltet kom umiddelbart. Mange reagerte kraftig på måten budskapet i filmen ble lagt frem på, og påpekte at det virket som veivesenet mente skylden lå på syklistens skuldre for at den farlige situasjonen oppsto da bilisten svingte til høyre og krysset et sykkelfelt.

Etter å ha sett videoen, er ikke kjørelærer Bonsaksen i tvil.

– Her har veivesenet gjort flere feil. Hvis måten speilet og utsikten bakover er filmet på er riktig i forhold til sjåføren, ser han eller hun svært lite. Foruten det, er det uomtvistelig at de bryter reglene for vikeplikt ved å svinge til høyre og krysse et sykkel- eller gangfelt, sier Bonsaksen.

– Her er det noen som ikke har hatt en god dag på jobb, sier kjørelæreren.

Fjernet videoen etter kritikk

Videoen ble fredag ettermiddag fjernet fra Facebook. Overfor nettstedet til Syklistenes Landsforening, som først omtalte saken, beklager veivesenet feilen.

– Vi legger oss så flate vi kan her. Vi ser at denne filmen kan tolkes slik at det er syklisters ansvar å forhindre å bli påkjørt når biler svinger til høyre. Hensikten med filmen var ikke å legge ansvaret på syklistene, men å komme med råd og tips om hvordan man oppfører seg i trafikken. Siden filmen så lett kunne feiltolkes til å gi syklistene ansvaret ble den raskt tatt ned igjen, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, til nettstedet.

skjermdump

Ifølge veivesenet har videoen blitt laget på eget initiativ de siste dagene før publisering og ikke blitt godt nok kvalitetssikret. Vinje sier seg enig i at filmen ikke er god i det hele tatt, og at den derfor ble fjernet fra Facebook så fort veivesenet ble gjort oppmerksomme på den.

– Vegtrafikkloven er krystallklar på dette området. Svinger du til høyre, plikter du å sjekke at du ikke har syklister på innsiden av deg, sier Vinje til syklistene.no.

Syklister skal ikke få skylden

Til samme nettsted sier fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening at han er kritisk til budskapet i videoen.

– Det kan aldri være slik at syklister som følger trafikkreglene, får skylden for at andre trafikanter ikke sjekker blindsonen før de svinger. For å trekke en sammenligning: Det ville jo fremstått som urimelig for enhver hvis det var snakk om å ikke sjekke blindsonen ved skifte av kjørefelt på en motorvei, poengterer Mats Larsen.