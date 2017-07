To broer på fylkesvei 60 over Utvikfjellet er tatt av store vannmasser. – Du kan ikke komme deg fra Utvik sentrum. Nå er båt eneste mulighet, sier innbygger.

De enorme vannmassene som herjer i Nordfjord får store konsekvenser for trafikken. I Utvik er to mindre broer på fylkesvei 60 ved Utvikfjellet falt sammen på grunn av oversvømmelsen.

– Det kan ta dager og sannsynligvis uker før en får reparert denne veien. Dette betyr at reisende inn og ut av Utvik sentrum blir nødt til å dra via Stryn, sier trafikkoperatør Marianne Hove i Statens vegvesen.

Veien der broene er falt sammen går i sikksakk nedover en bratt skråning. Øverst er det skog.

Fylkesvei 725 mellom Utvik og Moldrheim er også stengt på grunn av flom.

– Du kan ikke komme deg fra Utvik sentrum. Nå er båt eneste mulighet, for alt er rast på sjøen, sier Tanja Selbervik Hage som bor i Utvik.

Omkjøringsveien ble oversvømt

E 39 var stengt mellom Byrkjelo og Sandane. På denne veien var både Hetle bru og Føltra bru oversvømt. Klokken 14.10 er veien åpnet for manuell dirigering for både lette og tunge kjøretøy.

Omkjøringsveien som veivesenet opprinnelig anbefalte på fylkesvei 60 og fylkesvei 692 ble også oversvømt.

Nå som E 39 er åpen, anbefaler veivesenet å bruke denne veien, for deretter å ta fergne mellom Anda og Lote, i stedet for fylkesvei 60 over Utvikfjellet.

– Selv om E 39 er åpnet igjen, må en beregne noe ekstra tid grunnet redusert fremkommelighet, sier Marianne Hove i Vegtrafikksentralen.

Tanja Selbervik Hage / NTB scanpix

Vannmassen trekker seg ikke tilbake

Vegtrafikksentralen fikk melding om at vannmassene er stabile, men at de ikke trekker seg tilbake.

– Det har rast ned en god del stein og tømmer, og de er forsiktige med arbeid i området inntil vannmassene trekker seg tilbake, av frykt for nye ras, sier Hove.

Vegtrafikksentralen fikk ikke melding om trafikale problemer på de nye omkjøringsveiene.

– Her ser det ut til at trafikken har gått greit, sier Hove.