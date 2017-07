Utvik ligner en slagmark etter uværets herjinger. Oversvømmelsene i Stryn og Gloppen tok med seg broer, veier og bygninger.

– Vi opplevde det som veldig dramatisk. Vannet kom plutselig fossende nedover veien, og det tok med seg store jordmasser og bygningsmaterialer, forteller Tove Husebø.

Evakuert

Familien på seks fra Bergen var på ferietur til Nordfjord da de havnet midt i dramatikken. Søndag gikk de til toppen av velkjente Skåla ved Loen. Mandag måtte de forlate bilen i Utvik og sammen med et femtitalls personer bli evakuert med båt til nabobygden Innvik etter uværet. Da hadde den lokale kafeen Kafé Sjøatunet først fungert som evakueringsstasjon.

– Vei stengt i minst én uke

Enorme nedbørsmengder natt til mandag og mandag morgen førte til store ødeleggelser og stengte veier i Nordfjord. Sandane og Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune ble hardest rammet.

I Utvik er to mindre broer på fylkesvei 60 ved Utvikfjellet falt sammen på grunn av oversvømmelsene.

– Veien vil bli stengt i minst en uke. Det er fremdeles for mye vann på stedet til at vi kan ta oss frem til området. Vi vil ha bedre oversikt over situasjonen på tirsdag, opplyser Eivind Yttri, fungerende avdelingsdirektør i Vegavdeling Sogn og Fjordane.

«Unntakstilstand»

E39 gjennom Gloppen var også stengt i flere timer, men ble åpnet igjen for fri ferdsel mandag ettermiddag. Veien har skader flere steder. Ved Gullkista, nord for Breimsvatnet, har elven reist av gårde med deler av veien, opplyser Statens vegvesen.

Utover mandagen var det fortsatt stor vannføring, men situasjonen var i ferd med å normalisere seg, bortsett fra i Utvik.

– Det er ikke meldt om noen personskader. Det er veldig bra. Alt annet av materielle skader kan vi jo gjøre noe med, men det ser virkelig ikke ut her nå, sier stabssjef Odd Arve Solvåg ved Vest politidistrikt i Sogn og Fjordane.

Da vannmassene herjet som verst, ble situasjonen i Utvik og omegn beskrevet som «unntakstilstand» av politiet. Brannvesenet i Gloppen meldte om ville tilstander og nødetatene advarte folk mot å oppholde seg i Utvik sentrum. Innbyggerne mistet både strøm og vanntilførsel.

Mistet strømmen

Eksperter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal vurdere skadeomfanget, og avgjøre når de evakuerte får returnere til den flomherjete bygden.

Dermed ble Utvik sentrum helt isolert mandag, og strøm og vanntilførsel forsvant også.

Naust og garasje tatt av elven

Mannskaper fra nødetatene, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommunal beredskap arbeidet på spreng for å begrense skadene og hindre at vannet tok stadig nye veier.

– Jeg skulle parkere bilen i Utvik sentrum da jeg plutselig så vannmassene komme i stor fart. Da tenkte jeg at jeg måtte kom meg opp i høyden, forteller Irene Hjorthol.

Hun var på vei til jobb ved sykehuset i Førde, men da hun kom til Utvik ble hun stengt inne av vannmassene. Hun kjørte opp på en høyde hvor det var trygt. Her fulgte hun dramaet i halvannen time, og filmet de frådende vannmassene som fosset nedover mot Utvik sentrum.

Et naust og en garasje ble tatt av Brulandselva i Utvik som gikk over sine bredder.

Ble reddet fra isolert bolig

Flere andre personer BT snakket med, forteller om store skader og voldsomme krefter i sving.

– Dette oppleves som et katastrofeområde av en annen verden, sier Tanja Selbervik Hage. Hun bor i fjellsiden over Utvik. Huset hennes ligger mellom to store elver som rev med seg masser ned mot fjorden. Da hun så at vannet kom til å omringe huset hennes, ble hun nødt til å evakuere familien.

– Vi så at dette ikke kom til å gå bra. Vi fikk fjernet bilene våre. Hele nabolaget flyktet. Vi var vel tolv personer som ble evakuerte fra husene våre. Det er jo helt uvirkelig, sier Hage.

Det kraftige uværet førte også til at en enebolig ved Kvila på Breim ble isolert, etter at en elv gikk langt over sine bredder. To personer ble reddet ut av boligen av redningsmannskaper. Luftambulanse og et Sea King redningshelikopter ble også tilkalt for å assistere under redningsoperasjonen.

Lange køer

Mandag kveld ble det meldt om mer enn to timers ventetid og kilometerlange køer på fergesambandet Anda-Lote som følge av omkjøringer etter oversvømmelsene i Nordfjord.

Veien over Utvikfjellet som nå er stengt, har normalt mye trafikk om sommeren på grunn av stor turisttilstrømming til reisemålene Loen og Olden. Ifølge NRK Sogn og Fjordane blir det nå arbeidet med å øke kapasiteten på sambandet.