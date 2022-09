Neevengården – fra storgård til sykehus

Sandviken, gamle Bergens nordligste bydel, var opprinnelig en privat eiendom som strakte seg fra Mulelven til Lønborg.

Krokettspill på Neevengården på slutten av 1880-tallet. Den unge damen midt på bildet er Pauline Neeven, gift Olsen (f. 1873). Det gamle pakterhuset var en klassisk vestlandsk stove i halvannenetasje, opprinnelig fra 1700-tallet.

Eierne fra 1661 fra 1850 var den danskættede familien Garmann. De festet bort grunnstykker til sjøboder, jordbrukseiendommer og bolighus samlet i grender. Gårdbrukerne fikk festekontrakt på livstid og oppførte egne bygninger.

Garmann-slekten oppførte selv Store Sandviken hovedgård på nordsiden av Munkebotselven. Også den ble drevet av paktere. I 1788 undertegnet Johan Garmann en kontrakt med byggmester Johan Hendrichsen (f. 1743) «ang. Brugen af Hoved Gaarden og Nyehavn i store Sandvigen».

Det kom en skute fra Holland

I 1801 var salig Johan Hendrichsen blitt enkemann. I hovedhuset bodde han da sammen med sin eneste datter, Paulina Margaretha (1776–1817). Ensom gikk hun i Munkebotn og ventet på en frier som aldri dukket opp.

Neevengården slik den så ut før sykehusutbyggingen tok til høsten 1887. Hovedhuset til venstre bak trærne, så løen og det gamle pakterhuset.

Grunnen var, ble det fortalt, at hun ikke hadde utseendet med seg. Hun ble betegnet som direkte stygg, noe som fikk de bergenske unge menn av «borgerlig stand» til å tenke seg om to ganger før de gjorde sine hoser grønne hos jomfruen.

Men så skjedde det utrolige. En dag kom et hollandsk fartøy til Bergen. Det var hardt skadet og trengte reparasjon. Skipsbyggmester Rasmus Rolfsen på Elsesro hadde ledig kapasitet og forhandlet med skipperen, Henricius Neeven (1765–1817), om en akseptabel pris.

På Elsesro traff han jomfruen fra naboeiendommen og skjønte raskt hun var et godt parti tross sitt lite tiltalende ytre.

Henricius var lei av sjøen og kunne godt tenke seg et trygt og godt liv på land. 4. januar 1804 giftet jomfru Paulina seg i Korskirken med ungkarl «Cofardie styrmand» Henricius Neeven.

De bosatte seg på hovedgården, som etter hvert fikk navnet Neevengården på folkemunne. Skipper Henricius, eller Hendrich som han senere skrev seg, ble da huseier med arvefeste og forpakningsgård som han viderepaktet.

Sammen fikk Paulina og Hendrich syv barn. Den eldste sønnen, Henrik (1806–1893), oppkalt etter faren, overtok gården da han ble myndig. Han var gift to ganger og fikk med sine ektefeller 13 barn.

Etterkommere av disse lever i bergensområdet den dag i dag.

Hans Dahl (1849–1937) var mye på Neevengården der han gjorde skisser av Neevens døtre til sine nasjonalromantiske motiv.

Idyllisk landliv

Hendrich Neeven var, som født hollender, opptatt av hagestell. Han styrte på, plantet og forskjønnet området. Bak det store tuntreet var en jordkjeller. Der sto ofte maleren Hans Dahl og tegnet skisser av Neevens døtre, ofte med en melkebøtte på armen eller en rive over skulderen. Skissene brukte han i en rekke av sine nasjonalromantiske malerier.

Skissene av Neevens døtre ble plassert inn blant fjord og fjell. Foto: Arkiv Jo Gjerstad Dahl var en god vennav keiser Wilhelm II, og den tyske monarken var naturligvis overbegeistret for de vakre bergenske jentene. Foto: Arkiv Jo Gjerstad

Kjøpmann Lorentz Wesenberg leide i mange år sommeropphold på Neevengården, mens vennen, kjøpmann Carl Konow, bodde på landet på naboeiendommen Elsesro. Begge hadde store familier.

Det fortelles at når gjestene ble mange, og Neevens stuer for små, gikk alle ut i «storstuen». Det var en mosebegrodd naturbenk, utsprengt i fjellet, med et bord foran. Der satt man så og nøt et glass vin mens praten gikk om løst og fast, handel og vandel.

Det hele var en romantisk idyll, langt vekk fra byens mas og kav. Det eneste man hørte var suset fra Munkebotselven.

Kjøpmann i Pütterstuen på Tyskebryggen, Lorentz Wesenberg (1806–1887) lå i mange år «på landet» på Neevengården. Foto: Arkiv Jo Gjerstad Kjøpmann Carl Konow (1806–1876) var også fast gjest på Neevengården om sommeren. Han «lå på landet» på naboeiendommen Elsesro. Foto: Arkiv Jo Gjerstad

I 1866 hadde Neevengården 20 mål innmark og 80 mål utmark som fødde en hest, 12 melkekyr og 24 sauer. Pakter i mange år var Ole Olsen Jordal (1812–1882) fra Jordalen i Åsane.

Han utvidet innmarken betraktelig. Med sine to ektefeller fikk Jordal mellom 1834 og 1860 hele 18 barn. Det må til tider ha vært trangt i det lille pakterhuset øverst mot fjellet. Sønnen Ole, oppkalt etter faren, ble med årene Bergens fremste veterinær og direktør ved Slaktehuset.

Neevengården sinnssykeasyl

Sinnsykeloven av 1848 stilte krav som Bergens offentlige sinnssykeasyl, «Mentalen», ikke kunne tilfredsstille. Bygningen på Engen, med høyt støynivå og usunn luft, var totalt nedslitt. Man måtte oppføre et nytt sykehus, men hvor?

Inngjerdet av høye murer og piggtråd lå sykehusbygningene. På marken i forgrunnen ble Helleveien anlagt på 1920-tallet.

Spørsmålet hang lenge i luften, før man bestemte seg. Man valgte det stedet i kommunen som lå lengst vekk fra «sivilisasjonen»; Ytre Sandviken. Derfra var det hele tre kilometer til sentrum, veiforbindelsen var dårlig og hadde man ærend i byen tok man dampbåt fra Storemøllen.

I 1878 vedtok derfor Bergen kommune å kjøpe «Store Sandvigen Gaard med bruget Nyhavn» i den hensikt å anlegge et moderne sinnssykeasyl på eiendommen.

Gammelt bilde fra vaskekjelleren på Neevengården sinnssykeasyl.

Prosjektering og bygging tok over ti år, og først i 1891 sto sykehuset ferdig. Neevengården sinnssykeasyl hadde plass til 180 pasienter, fulgte sinnsykelovens krav om at pasientene skulle kunne oppholde seg i friluft, og at behandlingen skulle foregå i rolige omgivelser. Det var da landets første moderne asyl i kommunalt eie.

Helleveien under anleggelse ved Neevengården anno 1926. I bakgrunnen sykehusets gårdsbygninger; grisehus, løe, fjøs og beboelseshus for de gårdsansatte.

Neevengården et belastet ord

Mange av pasientene var vant til gårdsarbeid. Sykehuset hadde derfor et stort gårdsbruk med 100 mål innmark, og store utmarksområder.

I fjøset sto det i 1891 hele 16 melkekyr, tre hester og et stort antall sauer. Et eget grisehus fantes også. Gårdsdriften ble drevet til 1970-tallet.

Fjøset, løen og våningshuset slik mange ennå husker det.

Neevengården ble med årene et belastet ord. Hadde man vært innlagt der, var man på mange måter brennemerket. Parallelt med utviklingen innen psykiatrien fikk institusjonen i 1978 et nytt og nøytralt navn; Sandviken sykehus.

Det navnet har nå forvist salig Henricius Neeven og ektefellen, jomfru Paulina, inn i historiens minnebøker. Trist, ja, men kanskje nødvendig.