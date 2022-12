Gammel skog i Hardanger blir restaurert. – Den er like særpreget som regnskogen i Amazonas, sier miljødirektør.

Midt i nasjonalromantikken pågår et heftig restaureringsprosjekt.

Knut Djønne følger spent med på ryddearbeidet.

Nå skal han opp i helikopter for å se hele herligheten i fugleperspektiv.

Fruktbonden har inngått avtale om å kjøpe en stor del av Åkre og Vikane naturreservat, som ligger nær Hardangerbrua.

Knut Djønne er ny eier av skogreservatet der det er forbud mot mye, men fruktbonden er glad for at hjortejakt fortsatt er tillatt.

I verneområdet jobbes det på høygir med å bringe naturskogen tilbake. Det skjer samtidig som verdens land er samlet til naturtoppmøte i Canada. Her skal de forsøke å bli enige om en avtale for å stanse masseutryddelsen av arter.

FNs naturpanel har slått fast at opptil en million arter er truet av utryddelse.

Skogene huser halvparten av de rødlistede artene i Norge.

Noen av dem finnes også i Hardanger.

Én tresort preger deler av naturreservatet: høyreiste grantrær.

Selv om gran er viktig for skogbruket på Vestlandet, er den definert som en fremmed art og uønsket i naturreservater i landsdelen.

Bestillingen fra Statsforvalteren i Vestland er derfor klar:

All gran skal hogges og fraktes ut av reservatet, som ligger nær det populære turmålet Oksen i Hardanger.

18.000 trær skal vekk

Entreprenøren som fikk oppdraget anslår at rundt 18.000 trær skal bort, det aller meste store grantrær. Terrenget er mange steder så bratt og utilgjengelig at helikopter er eneste løsning.

Slanke stammer løftes mot himmelen og fraktes luftveien, før de med sirlig presisjon slippes ned på en oppsamlingsplass.

For Stein Byrkjeland er det en god dag på jobben. Han er øyenvitne til at grantrær plukkes ut av skogen av hogstmaskiner og skogsarbeidere.

– Dette naturreservatet er veldig viktig. Her har vi nesten alle de naturlige treslagene som finnes i regionen. Naturskogen er dessuten nokså gammel og i god stand, sier Byrkjeland. Han er fagdirektør hos Statsforvaltaren i Vestland.

Han tipper at de eldste furutrærne har stått i naturreservatet i opptil 250 år.

– Jordsmonnet her skaper et spennende naturmangfold, sier Byrkjeland.

– Ingenting av naturfaglig interesse vokser i tett planteskog, sier fagdirektør Stein Byrkjeland. Her står han i et ryddet plantefelt som skal bli naturskog igjen.

Kreftmedisin fra barlind

Han trekker parallell til den tropiske regnskogen, som Norge bruker titalls milliarder kroner på å redde.

– Denne naturskogen har kanskje ikke det samme artsmangfoldet som regnskogen, men har et særpreg på linje med Amazonas. Vi har all grunn til å være stolte av vestlandsnaturen, sier Byrkjeland.

Dette er verneverdig naturskog. 685 av artene på den norske rødlisten av truede arter er registrert i Vestland, og mange lever i skogen.

Det er flust med treslag i reservatet, som eik, lind, alm, bjørk, furu og hassel.

– Og osp. Den er viktig for hakkespettene, sier Byrkjeland, som er lidenskapelig opptatt av fugler. Han trekker frem hvitryggspett som en av vinner-artene når planteskogen fjernes.

Det finnes også barlind i området. Barken på det rødlistede treslaget er kilde til kreftmedisinen Taxol, som har reddet livet til mange mennesker.

Døde trær i gammelskog er også levesteder for en tredel av artene i norsk skog.

Trær under nedbryting er beskrevet av biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson som et «yrende, krypende og gnafsende liv» av biller, sopper, insekter, lav, moser, mus og andre kryp som finner skjul i trærne.

Deler av granplantasjen som nå blir fjernet i fjellskråningen. Naturskog måtte vike for rundt 70 år siden for å gi plass til granplanter.

Sterke følelser om gran

Kontrasten er stor til den uønskede planteskogen, ifølge Byrkjeland.

Han peker mot den dunkle skogbunnen med røtter og barnåler.

– Ingenting av naturfaglig interesse vokser i tett planteskog. Den har omtrent null naturverdi.

Granplantingen har i årevis utløst sterke følelser på Vestlandet, særlig den massive utplantingen av sitkagran sitkagranDet mest utplantede utenlandske treslaget i Norge. Årlig brukes det store ressurser på å fjerne sitkagran fra verneområder..

Mange grunneiere ble fristet av utsiktene til fremtidig tømmerinntekt for kommende generasjoner.

Blant miljøvernere og en del forskere fikk treslaget det lite flatterende tilnavnet «pøbelgran».

Guidet tur til naturreservatet. Fremst Stein Byrkjeland og Solveig Kalvø Roald fra Statsforvalteren. Bak kommer skogsentreprenør Mats Stalheim og Vibeke Husby fra Miljødirektoratet.

Naturreservatet ved fjorden i Hardanger er på nesten 2000 dekar, og blir snart utvidet med 365 nye. Det skjer gjennom frivillig skogvern, en ordning som gir grunneiere erstatning og penger på bok.

Men da er betingelsen at skogen kun brukes til bærplukking, soppsanking, turgåing og jakt. Alt annet er forbudt.

Henrik Holen fra Fonnafly tar imot trær fra helikopteret før hogstmaskinen overtar med kvisting av stammene.

Fristet av jakt

De restriksjonene lever Knut Djønne godt med. Hardingen er fornøyd med handelen. Han liker å vandre i skogen der det er mye hjort.

– Jaktrettighetene var den største fristelsen da jeg kjøpte eiendommen. Dessuten følger det med en fjelleiendom inne på Hardangervidda, sier Djønne. Selgeren er en slektning som nå bor Sverige.

I dag står grunneiere i kø for å få vernet skog. Det bevilges for lite penger over statsbudsjettet til å dekke etterspørselen.

Høyt henger de og tynne er de. To grantrær fraktes luftveien i skråningen over fjorden i Hardanger.

Vestland har 350 store og små verneområder, fra nasjonalparker som Folgefonna og Hardangervidda til små skogteiger eller holmer som skal gi truet sjøfugl ro i hekketiden.

Selv om mange av de truede artene lever i skogen, går det tregt med skogvernet. Stortinget har bestemt at ti prosent av skogen skal vernes, men Norge er fortsatt langt unna målsettingen.

Vestland vil med dagens tempo først være i mål i 2068.

Statsforvalteren fremhever samtidig Vestland som et fylke med svært mye verneverdig natur.

Høstlig preg og fargerikt i bunnen av den artsrike naturskogen.

Må luke

Byrkjeland står midt i helikopterstøyen og sier at det vil ta lang tid før denne skogen gjenoppstår i fordums prakt.

– Men det vokser raskt opp løvtrær sammen med kratt av bringebær- og bjørnebærplanter. Det er en fin begynnelse.

Det er også en møysommelig prosess. Luking av små granplanter i bratthenget mellom fjord og høyfjell må gjøres om tre–fire år for å hindre fremvekst av nye grantrær. Trærne som nå fjernes har etterlatt seg mange frø.

Stein Byrkjeland (til v.) og fagdirektør Vibeke Husby fra Miljødirektoratet ser på reservatet. – Dette er en viktig og verdifull naturskog, sier Husby.

For staten og skattebetalerne koster granfjerningen i Hardanger rundt fem millioner kroner.

– Dette naturreservatet er verd pengene. Området har høy økologisk verdi. Den verdien blir enda høyere nå, sier Byrkjeland.