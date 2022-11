I dag vil det bli varmt i Bergen

Det er blitt vanligere med mildere temperaturer i november, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo

Høsten er kommet for lengst. Den bitende kulden lar derimot vente på seg.

Tirsdag 1. november melder Yr at det fra klokken 11 til 12 på dagen vil bli 16 grader i Bergen.

Den laveste temperaturen i løpet av tirsdagen vil ifølge værmeldingen være 12 grader.

Fønvind

Vakthavende meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo sier det er vanskelig å si noe spesifikt om hvor høye temperaturer tirsdagen vil by på.

– Det er et lavtrykk som kommer inn vest i Nordsjøen og deretter ut mot Færøyene. Det fører til kraftig sørøstlig vind i Agder og Sunnhordland, sier Slettebø.

Den sørøstvinden går så over fjellet, før den synker når den kommer ned på Vestlandet.

– Og da er den mye tørrere en den var da den gikk opp. Vi får det som heter fønvind. Det kommer da også en del nedbør, sier Slettebø.

Men hvor mange grader er det ikke så godt å si noe spesifikt om.

– I Tafjord i Møre og Romsdal er det 15 grader klokken 0600. Det er ikke like vanlig i Bergen, men vi kan ikke utelukke at det samme skjer her, sier Slettebø.

Rekorden er 17,9

Rekorden i Bergen for november er ifølge han 17,9 grader fra 2011.

– Det har blitt vanligere med denne typen vær. På sekstitallet var tolv grader det høyeste man kunne forvente. Nå kan man nesten forvente fjorten grader, sier Slettebø.

Han mener det skyldes to forhold.

– Det er overveldende bevis for at det blir varmere. Noe av det skyldes naturlige variasjoner. Vi har likevel en forklaring som vi mener er ganske dekkende. Vi snakker om menneskeskapte klimaendringer, sier Slettebø.