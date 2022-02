Mener testreglene må endres: – Ser ikke noe særlig poeng i å teste lenger

Unødvendig å teste personer uten symptomer, mener flere leger.

Enda flere bør droppe dette fremover, mener flere kommune- og smittevernleger.

Er du voksen og bor med en koronasmittet, anbefales det at du tester deg jevnlig med selvtest.

Det gjelder enten du har symptomer eller ikke.

Flere smitte- og kommuneoverleger tar nå til orde for å skrote ordningen.

– Dersom vi skal fortsette å teste, holder det å teste dem med symptomer, mener kommuneoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes.

Han får støtte av smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik.

– Testing skal mer og mer gå over til å være testing på klinisk indikasjon, altså folk med symptomer, skriver hun i en e-post.

Smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik.

Vil fjerne alle tiltak

Aller helst vil Furnes fjerne alle koronarestriksjonene – også isolasjonstiden.

– Vi ser ikke særlig poeng å teste lengre, og ønsker å fjerne alle koronatiltak og isolasjonsregler. Jeg mener de allerede skulle gjort det nå. Er du syk, holder du deg selvsagt hjemme, sier han.

FHI har anbefalt regjeringen å avvikle hele isolasjonsplikten og gå over til en anbefaling om å holde seg hjemme ved koronasykdom.

Foreløpig har regjeringen kun valgt å korte ned isolasjonstiden fra seks til fire dager.

– Lyst å være hjemme under dynen

Fortsatt er det slik at personer som ikke har tre vaksinedoser, eller to doser og nylig gjennomgått korona, anbefales å ta en PCR-test for å bekrefte en eventuelt positiv selvtest.

Smittevernlege i Øygarden kommune, Bjørg Møllerløkken, sier at det pr. nå ikke er medisinsk grunnlag for at alle som må ta en PCR-test, trenger å gjøre det.

– Medisinsk sett nei. Unntaket er dem som trenger det fordi gjennomgått covid kan erstatte eller utsette vaksine.

Smittevernlege i Øygarden, Bjørg Møllerløkken.

Hun peker på at kommunene bruker store kostnader og ressurser på teststasjonene.

– Når man er syk har man bare lyst å være hjemme under dynen, ikke sette seg i en bil og vente på å ta en test. I tillegg er det en stor kostnad og mye jobb for kommunen å drifte teststasjonen – for ikke å glemme en stor belastning for sykehusene og laboratoriene.

Fakta Slik er testreglene nå Disse bør teste seg: Personer som har symptomer på covid-19 (uavhengig av vaksinasjonsstatus)

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør ta en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.

Øvrige nærkontakter trenger kun å teste seg om de får symptomer på smitte. Disse bør ta bekreftende PCR-test: Personer som er usikker på om de er smittet med koronasykdom og der sikker diagnose har betydning for videre diagnostikk og behandling.

Personer med primær eller sekundær immunsvikt (herunder organtransplanterte og immunsupprimerte)

Barn og ungdom mellom 0–16 år

Uvaksinerte, delvaksinerte og fullvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat Disse trenger ikke ta PCR-test: Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose) eller har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene. Kilde: Bergen kommune Les mer

Bør se på det som en influensa

Furnes mener det er fornuftig å gå over til å tenke på omikron som en forkjølelse eller mild influensa og heller følge med på antallet sykehusinnleggelser.

– Å teste hele befolkningen for en liten forkjølelse er det lite poeng i. Det gir oss et tall, men vi fastholder inntrykket av at dette er en spesiell sykdom, sier han.

Møllerløkken er langt på vei enig. På spørsmål om hun mener vi nå kan avvikle hele testregiment, svarer hun følgende:

– Vi går ikke og tester oss når vi lurer på om vi har influensa – da holder man seg hjemme. Det tenker jeg er fornuftig med korona også.

Hun legger til at vi likevel bør opprettholde en viss beredskap.

– Vi er ikke helt der at vi kan avblåse pandemien og si at korona er som alle andre virus. Til det mangler vi fortsatt litt kunnskap.

Vil ikke si når det kommer endringer

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, har varslet endringer i testreglene overfor VG. Når det skjer, eller hvilke endringer som kommer, er foreløpig ukjent.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post at de vurderer TISK-apparatet fortløpende.

Formålet med all testing er å begrense smittespredning og beskytte de som er mest utsatt for alvorlig sykdom, understreker han:

– Foreløpig er det viktig å begrense den smittebølgen vi er inne i så ikke alle blir borte fra jobb samtidig. Derfor bes man om å teste seg hvis man selv får symptomer eller hvis man bor sammen med en som er smitteførende.

Espen Rostrup Nakstad sier de vurderer testreglene fortløpende.

På spørsmål om hva Helsedirektoratet mener om kommunelegenes forslag om å droppe PCR-testing for flere, erkjenner Nakstad at testreglene gjør situasjonen krevende for laboratoriene.

– Behovet vil reduseres når smittebølgen etter hvert snur, sier han.

Ny vurdering senest 17. februar

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkhol (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at regjeringen får løpende råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som blir vurdert fortløpende.

– Vi fjernet svært mange koronatiltak 1. februar, og vi har varslet at regjeringen senest 17. februar vil gjøre en ny vurdering av tiltakene som gjenstår. Vi vil informere om disse endringene så raskt som mulig etter at noe blir besluttet, skriver Bjørkhol i en e-post til BT.