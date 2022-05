Nokon må gå: Sivil ulydighet i stortingssalen – demokratisk virkemiddel, eller demokratisk problem?

Både aktivister, gruveselskaper og kommunen legger beslag på strandsonen om dagen.

Etter at gruveselskapet Nordic Mining fikk tillatelse til å bygge sjødeponi i Førdefjorden, har aktivister bedrevet omfattende sivil ulydighet langs fjorden.

Denne uken limte også Extinction Rebellion seg fast i Stortinget.

Er noen former for sivil ulydighet litt lettere å like? Og har denne aksjonsformen egentlig noe for seg?

Også kommunen har hengt mye i strandsonen i det siste. Etter flere befaringer snudde bystyret i 24 byggesaker på onsdag. Flytebrygger og naust som tidligere ble vedtatt revet, kan nå stå. Fortjener Vestlandet en annen praktisering av strandsoneloven enn Oslofjorden?

Kommentatorene Gerd Tjeldflåt og Anne Rokkan diskuterer problemstillingene sammen med kulturredaktør Jens Kihl, men først av alt tar de likevel en kikk på byrådet i Bergen.

Dette ble spådd å trenge «hell og styrke» etter valget i 2019, men har holdt sammen – enn så lenge. Er KrF og Venstre på vei ut døren?

