Hvor ble din sykkel stjålet?

Hjelp BT å kartlegge byens sykkeltyverier.

Ifjor ble tre prosent av anmeldte sykkeltyverier i Vest politidistrikt oppklart.

Et innlegg i BT 18. mars satte fart på debatten rundt sykkeltyverier i Bergen. Anders Waage Nilsen mener Bergen er blitt et fristed for sykkeltyverier.

I fjor mottok Vest politidistrikt 837 anmeldelser av sykkeltyverier. De fleste ble henlagt etter kort tid. Kun 43 av tilfellene ble etterforsket videre. Til slutt ble 25 av sakene oppklart.

– Vi er ikke tilfreds med dette, skriver påtaleleder Sylvia Myklebust.

Sammen med politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, har hun skrevet et svar til Nilsen.

Nå ønsker BT din hjelp til å kartlegge sykkeltyveriene gjennom de siste fem årene. Send inn ditt svar under.