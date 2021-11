Fylkeslegen gransker privatklinikk på Sotra

«Her mangler det meste av rutiner og klare arbeidsforhold», varslet en ansatt. Fylkeslegen vil undersøke om den psykiatriske klinikken driver forsvarlig.

WeCare Omsorg AS leier deler av Panorama hotell.

Helt sør på Sotra ligger Panorama hotell. Deler av hotellet er leid ut til WeCare Omsorg AS, som driver privat psykiatrisk klinikk.

De første pasientene la seg inn i mai.

WeCare Omsorg er godkjent for Fritt behandlingsvalg. Det betyr at psykisk syke som trenger døgnbehandling kan velge klinikken i havgapet, samme hvor i landet de bor.

Helfo betaler ut refusjon etter faste satser, og sender regningen til pasientenes lokalsykehus.

Fakta Dette er Fritt behandlingsvalg Pasienter som har rett på helsehjelp kan velge behandling hos leverandør som er godkjent for Fritt behandlingsvalg.

7200 pasienter benyttet Fritt behandlingsvalg i første tertial 2021. Aktiviteten utløste 153 millioner kroner i refusjoner. Dette er en økning på 30 prosent sammenliknet med første tertial 2020.

Hovedtyngden av pasienter fikk somatiske tjenester, men hovedtyngden av utbetalinger gikk til rusbehandling (89 millioner) og psykiatri (34 millioner).

Solberg-regjeringen innførte ordningen og lovet i valgkampen å utvide den. Ap vil avvikle Fritt behandlingsvalg. Les mer

Ved månedsskiftet oktober/november hadde Helfo betalt 13 millioner kroner for behandling av 59 pasienter på Sotra.

Flere klager

I midten av august kom den første klagen til Statsforvalteren i Vestland. En pasient varslet om det vedkommende mente var mangler ved behandlingstilbudet til WeCare. Utover høsten er det kommet flere klager.

BT har fått innsyn i klagene. Deler av innholdet er sladdet, fordi det inneholder taushetsbelagte opplysninger.

«Formålet med denne klagen er å bidra til at eksisterende og nye pasienter ikke skal oppleve det samme som jeg gjorde», skriver en av dem, og utdyper:

«Ved introduksjon hadde jeg ingen forsvarlig inntakssamtale. Jeg fikk heller ikke en reell behandlingsplan under oppholdet. Mitt første møte med en psykolog kom først etter tre uker.»

Også en ansatt har anonymt varslet Statsforvalteren:

«Utgangspunktet og ideen rundt det hele er fantastisk! Men allerede etter bare noen måneders drift (resten av sladdet, red.mrk.). Her mangler det meste av rutiner og klare arbeidsforhold. Lite ansatte på jobb (tekst sladdet). Jeg har ennå ikke sett noen klare arbeidsbeskrivelser, prosedyrer o.l.»

– Vi gjør et overordnet tilsyn med ledelse og drift, sier fylkeslege Sjur Lehmann.

– Går bredt inn

Nå har Fylkeslegen besluttet å gå privatklinikken nærmere etter i sømmene.

– Ut fra en samlet vurdering av informasjon vi har mottatt, har vi bestemt oss for å gjøre et overordnet tilsyn med ledelse og drift. Da går vi bredt inn og sjekker om pasientene får forsvarlig behandling, sier fylkeslege Sjur Lehmann.

Han sier de vil undersøke om WeCare Omsorg har den bemanning og kompetanse som må til for å drive et spesialisttilbud som dette.

– De må også ha langsiktige behandlingsplaner for pasientene som holder mål, legger han til.

Ledelsen for WeCare er varslet om det kommende tilsynet.

– Ikke fått klager

Daglig leder Cathrine Seim bekrefter at de har fått et brev om at Statsforvalteren ønsker et møte.

– De ønsker en gjennomgang hos oss. Dette er et ordinært tilsyn, sier hun.

Seim sier klinikkledelsen ikke har mottatt noen klager, verken fra pasienter eller ansatte.

BT har forelagt for henne sitatene vi har hentet fra klagene og bedt om en kommentar.

Seim svarer i en e-post:

«Det er vanskelig å kommentere klager som vi ikke er blitt gjort kjent med. Dersom vi mottar klager, vil de bli håndtert etter gjeldende prosedyrer.

Vi har vært i en oppstartsfase og jobber hver dag for at våre pasienter og ansatte skal ha en så god dag som overhodet mulig.

Våre ansatte er enormt engasjerte innen psykisk helse og legger daglig ned en formidabel innsats for å skape en bedre hverdag for våre pasienter.»