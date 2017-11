Rundt 150 personer gikk i fakkeltog for å vise motstand mot diskriminering.

– Nazistene marsjerer igjen, uten skam. Vi vet hvor deres tankegods kan føre oss. Heller ikke i dag er det en unnskyldning å snu seg vekk, sa forfatter Frode Grytten under sin appell under krystallnattmarkeringen på Torgallmenningen torsdag kveld.

Omtrent 150 personer hadde møtt opp for å minnes at det i dag er 79 år siden nazistene raserte tusenvis av jødiske butikker og brant ned synagoger i Tyskland og Østerrike i 1938. Krystallnatten markerte en voldsom opptrapping av jødeforfølgelsene i Nazi-Tyskland.

– Det er viktig aldri å glemme. Det er spesielt viktig i dag, når vi ser høyrepopulister og høyreekstreme krefter på fremmarsj i Europa, sa arrangementsansvarlig Ivi-Emilie Panayiotou fra Norsk folkehjelps solidaritetsungdom.

– Vi vet fra historien hva slike krefter kan føre til.

Paul S. Amundsen

– Hat hører ikke fortiden til

Budskapet til dem som møtte opp på Torgallmenningen var at det er like viktig å stå opp mot rasisme og diskriminering i dag.

Flere av talerne snakket om hendelser som har funnet sted nylig, som da nazister marsjerte åpenlyst i Kristiansand tidligere i år, og advarte om en utvikling hvor høyreekstreme føler de har mer legitimitet enn før.

– Hat og intoleranse hører ikke fortiden til. Minoriteter sier de føler seg mer utsatt enn før, sa ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun sier politikerne må ta det største ansvaret for å stanse diskriminering av minoriteter, men at andre også må bidra.

– Folk må si ifra når de er vitne til diskriminering. Og om man føler frykt for noe som er ukjent, må man heller bli kjent med det ukjente, sa hun.

Paul S. Amundsen

– Jødehat møtt med stillhet

– Krystallnatten er symbolet på jødehets. Derfor er det bra at det er et slikt arrangement hvor vi kan ta avstand fra det, sa Diane Berbain, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Hun fortalte under sin egen appell at hennes egne forfedre så vidt slapp unna nazistene.

– Problemet med jødehat er at det ofte blir møtt med stillhet, sa hun.

Frode Grytten mente måten enkelte politikere snakker på gjør at nazister og rasister føler legitimitet til å stå frem.

– Når det gjelder å stå opp mot diskriminering av jøder, har de fleste norske politikere en ryggmargsrefleks. Det er bra. Men det er ikke alltid den refleksen er der når det gjelder andre minoriteter, sa han.

– Du skal ikke tåle så inderlig vel

Krystallnattmarkeringen ble organisert av Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom. De har fått med seg partier fra hele den politiske skalaen, fra Frp til Rødt. Til sammen 28 partier og organisasjoner deltok under markeringen.

Arrangementsansvarlig Panayiotou sier Arnulf Øverland-diktet «Du må ikke sove» er en god rettesnor for hvordan folk kan stå opp mot diskriminering i hverdagen.

– Han skrev at «du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Man skal viser respekt for alle, uansett hudfarge, religion eller etnisitet.