– Vi håper vi skal kunne komme litt nærmere årsaken til ulykken, sier havarikommisjonen.

Mandag 16. oktober frontkolliderte en buss og et vogntog på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland mellom Voss og Bergen.

En 62 år gammel bussjåfør omkom. I bussen var det 18 passasjerer, flere registrert med lettere skader. Vogntogsjåføren kom fra ulykken med kuttskader.

Prioriterer møteulykker

Nå har Havarikommisjonen bestemt seg for å undersøke møteulykken.

– Det er mange møteulykker, og det er viktig at disse prioriteres. Denne ulykken involverer tunge kjøretøy, og skjedde på ulykkesutsatte E16. Vi håper vi skal kunne komme litt nærmere årsaken til ulykken, og se om det er noen sikkerhetsforberedende tiltak som kan iverksettes, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i veiavdelingen ved Statens havarikommisjon.

Kollisjon i svak kurve

I pressemeldingen skriver de at bussen var på vei til Bergen da ulykken skjedde og vogntoget kjørte mot Voss.

«De kolliderte i en slak kurve mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen. Avstanden mellom tunnelene er ca. 70 meter, og kollisjonen skjedde i en svak kurve. Bussen kom til ro etter at den hadde entret Nakkagjelstunnelen, og den ble stående mot tunnelveggen på høyre side. Vogntoget ble skadet slik at det mistet styremulighetene i kollisjonen. Det stoppet mot autovernet på venstre side på veien mellom tunnelene.»

– Vi er i gang med tekniske undersøkelser av begge kjøretøyene, og involverte og berørte parter vil bli intervjuet. Det er mange hensyn å ta. Men vi gjør dette for få et totalbilde av det som skjedde, slik at vi kan unngå tilsvarende ulykker i fremtiden, sier Mellum.

Rapport innen et år

I pressemeldingen står det også at havarikommisjonen vil innhente informasjon av veiforholdene, og at bakenforliggende forhold ved både fører, kjøretøy og veiforhold bli analysert.

– Men det er viktig å presiserer at vi ikke skal fordel straff og skyld, sier han.

Mellum sier at Havarikommisjonen skal ha klar en rapport om innen ett år.