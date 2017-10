Jobben til Katrin Bøe er å passe på tusenvis av hjemmeboende som er utstyrt med alarm.

På skjermen til sykepleier Katrin Bøe blinker en innkommende alarm.

Bøe jobber på kommunens nye responssenter i Kanalveien og overvåker tusenvis av alarmbrukere. Om lag 4000 ganger i måneden trykker noen på den røde knappen.

Bøe tar opp telefonrøret.

– Du trykket på alarmen, var det noe, spør hun.

Men nei, denne gang ble alarmen utløst ved et uhell. Ingen grunn til utrykning.

Sengesensor og døralarm

Frem til i høst var det Legevakten som voktet trygghetsalarmene. Nå har Bergen kommune etablert eget responssenter for hjemmetjenestene, der åtte ansatte går i turnus og passer på de 3000 alarmene.

Stadig flere har i tillegg fått utplassert andre alarmer;

Sengealarmer varsler hvis brukeren står opp nattetid og ikke legger seg igjen.

Døralarmer går av hvis brukeren går ut av huset på odde tider.

Bevegelsessensorer gir beskjed hvis det ikke registreres bevegelse i huset når det skal være.

Røykvarslere som går til responssenteret først.

Kommunen er dessuten i ferd med å skifte til elektroniske låser, slik at hjemmesykepleierne slipper å frakte rundt på nøkler. Responssenteret kan også hjelpe med koder til disse låsene.

– Satsingsområde

– Dette er et satsingsområde, sier Vigdis Anita Gåskjenn (KrF), byråd for helse og omsorg og peker på at det er plass til enda flere arbeidsplasser i responssenteret. Foreløpig er to stasjoner rigget.

I dag har kommunen utplassert 220 trygghetspakker, med en eller flere av disse sensorene. Byråden er overbevist om at antallet vil øke.

Til sammenligning: Lindås med 15.000 innbyggere utstyrte 245 boliger med ulike former for omsorgsteknologi. Flere ble boende hjemme og kommunen sparte hver tiende sykehjemsplass.

Har journaler og lister

Det var flere grunner til å opprette et eget responssenter for hjemmetjenestene, påpeker prosjektleder Lars Olav Gåsdal.

– Legevakten hadde ikke tilgang til pasientjournalene. Det har vi her. Får vi ikke kontakt via alarmen, har vi telefonnummeret og kan ringe. Dessuten sitter vi med arbeidslistene til hjemmetjenestene, mens Legevakten måtte varsle via ansvarsvakten, sier han.

Et mål for responssenteret er å avlaste hjemmetjenestene. I dag blir 60 prosent av alle alarmer håndtert av de to på vakt i Kanalveien.

– Planen er å løse 75 prosent av alarmene her. Da blir det mindre ad hoc-springing for hjemmetjenestene, sier Gåsdal.

– Alarmer som utløses når du går ut eller står opp av sengen; hva med personvernet?

Gåsdal svarer: - Alternativet hadde vært at noen kom inn i huset ditt midt på natten for å se til deg. Da blir en alarm en mindre inngripen, noe Datatilsynet og fylkesmannen er enig i.

Byråd Gåskjenn supplerer: - Nøkkelordet er trygghet. For noen betyr teknologien at de kan bli boende hjemme litt lenger.

ALICE BRATSHAUG

Sykepleie pr telefon

Katrin Bøe og kollega Vibeke Asmervik er begge utdannet sykepleiere og har bakgrunn fra hjemmetjenestene.

– Får du brukt sykepleierkompetansen i denne jobben?

– Ja, på en annerledes måte. Alt må løses over telefon. Det er ikke alltid lett. Noen overdriver, andre underdriver. Da tenker vi at det er bedre å rykke ut en gang for mye enn en gang for lite, sier Bøe.

Kollega Asmervik har også nytte av erfaringen som sykepleier.

– Den kommer til nytte, men på en annen måte, siden vi ikke ser pasienten, sier hun.