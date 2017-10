En ansatt ved Vest politidistrikt ble sagt opp etter å ha blitt bøtelagt for bruk av dopingmidler. Etter å ha klaget fikk han jobben tilbake.

Mannen, som ble siktet i forbindelse med en omfattende dopingsak i Bergen før julen 2015, ble i fjor høst ilagt et forelegg på 6.000 kroner for bruk av dopingmidler.

I februar ble mannen sagt opp av det lokale ansettelsesrådet i Vest politidistrikt. Han nektet å akseptere oppsigelsen, og klaget til politiets sentrale ansettelsesråd. Der fikk han fullt medhold, bekrefter mannens advokat, Einar Drægebø, overfor VG.

– Mitt inntrykk er at Vest politidistrikt ville vise handlekraft ved å si ham opp, men her ble det kanskje litt for mye Møllers tran, sier advokaten til avisen.

Politiets sentrale ansettelsesråd ledes av Håkon Skulstad. Skulstad sier politiet har nulltoleranse for bruk av dopingmidler, på lik linje med narkotika.

– Men det er et vilkår for å miste jobben at man regnes som varig uskikket for stillingen. I denne saken mente ansettelsesrådet at dette kravet ikke var oppfylt, sier Skulstad til VG.

Han ønsker ikke å kommentere vedtaket ytterligere fordi det er en personalsak.