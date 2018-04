Ta en påskegul båt og last den full av familie, pølser, påskeegg, appelsiner, Solo og pinnebrød. Slik får du snøfri påskekos.

– Vi er glad i hjemmepåske, sier Vibekke Ullang og løsner fortøyningene på den vesle motorbåten som er klargjort for årets første tur på sjøen.

Storparten av familien Busch og Ullang er om bord. Det samme er alt som trengs for en strålende ettermiddag.

– Nå skal vi finne en holme, gå i land og gjøre opp bål. Så griller vi og koser oss, sier Geir Busch med et stort smil.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han er vanligvis bosatt østpå, men har trukket vestover for påske med familien i Øygarden. Her er påskeværet minst like strålende som påsken er til fjells. På sjøen er det silkeføre.

10 ganger på 119 år

Årets påske, med null nedbør fra onsdag til andre påskedag, er sjelden bra, men ikke helt enestående. Værentusiast Robert Næss har studert nedbørsdata fra Florida i Bergen og konstaterer at påsken har vært nedbørsfri 10 ganger siden 1900.

– Omtrent en av tolv påsker, oppsummerer Næss.

– Deilig, gliser Vitaliy Ageyev fornøyd og slenger ut snøret i Stamsundet.

Den sørvendte plassen han har funnet seg ligger i le for kald trekk. Lyngen damper, frosten slipper taket og jammen biter ikke fisken også.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

På tre timer er det blitt to fine torsk. De ligger ferdig sløyet i en plastbøtte ved siden av et imponerende utvalg sluker og kroker. I matboksen er det skiver nok til mange timer under broen.

– Kanskje det blir bergensk fiskesuppe i kveld, frister Ageyev.

Nest kaldeste siden 1962

Vinterkulde vet han mer om enn de fleste, for gjennom hele sesongen har ukraineren pleiet isen i Bergenshallen. På de lune svabergene ved Stamsundet kjenner han at våren er på vei.

For mars har vært kald. Middeltemperaturen på 0,9 grader er den neste kaldeste siden 1962, da mars endte med 0,4 grader i snitt. Bare i 2006, med 0,8 i snitt, bet marsluften hårfint kjøligere.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Men nå lokker våren også langt nord i Øygarden. Ved Trollvatn er campinggjestene på plass. Badestranden er tom og i marinaen er det stille, men i Avenyen, asfaltstripen mellom spikerteltene, arrangerer søstrene Klubben potetløp for de minste.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vennskapet og den sosiale biten er det aller beste med livet på Trollvatn, sier Jeanette Klubben, som drar på campingtur annenhver helg og i alle ferier.

Vognen overtok hun fra foreldrene. Noen vogner lenger borte holder søsterens familie til.

– Bruker hele året

Oppe på haugen, med strålende utsikt over Selsvågen, sitter en camper som ikke har tid til potetløp og harejakt. Over spikerteltet til Bjørn Ove Tvedt vaier Liverpool-flagget. Tvedt har benket seg inne fremfor tv’en, der favorittlaget hans akkurat nå ligger under 1–0 i kampen mot Crystal Palace.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi er mer glad i sjøen enn fjellet og bruker dette stedet hele året, sier Tvedt og stryker over det værbitte verandagjerdet.

– Vinden sliter på alt. Det er alltid noe å gjøre, sier han og ser ut som han gleder seg til å hente frem beis og kost.

Snart står sommeren for døren. Og Liverpool vant til slutt.