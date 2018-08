Kommunen holdt pressekonferanse om gårsdagens demningsbrudd i Munkebotn.

Byrådsleder Harald Schjelderup åpnet pressekonferansen med å understreke at hendelsen var noe kommunen tok på høyeste alvor.

– På vegne av byrådet, naboene som bor i område, og byens innbyggere, er vi opptatt av å finne ut hva som er skjedd, og hvorfor. Og dette er svar var som skal gis i åpenhet, sa byrådslederen og la til:

– Jeg er veldig glad for at ingen ble skadet. Og glad for at det ser ut til å være begrensede materielle skader.

Han understreket at dette ikke skulle ha skjedd. Og at det paradoksalt nok skjer fordi kommunen jobber med å sikre demningen mot fremtidig ekstremvær.

– Dette er et arbeid som blir gjort for å motvirke det som skjer i fremtiden. Mer ekstremvær betyr at vi må gjøre mer for å sikre oss. Men vi må også sørge for at de midlertidige demningene holder under anleggsperioden.

Kriseledelse fra klokken 15

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke hadde ansvaret fra kommunens side under gårdsdagens hendelse og kalt i 15-tiden i går kommunens kriseledelse.

Hun informerte om at 16.30-tiden ble de samlet og det ble bestemt at tiltak skulle iverksettes hvis det kom meldinger om overrenning og begynnende utgraving.

– Ca. klokken 17 kom beskjeden om at dette hadde skjedd, og politiet iverksatte beredskapstiltakene.

Saken oppdateres.