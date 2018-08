Snart slippes studentene løs i Bergen. Men ikke før fadderne har fått opplæring. De er nemlig politiets forlengende arm.

Spørsmålene hagler mot Ylva Helgesen (21), som leder fadderstyret ved medisinsk fakultet.

Når skal utdelingen av t-skjortene foregå, før eller etter at fadderne har fått opplæring? Hvem står for hva? Og hvor er kontrakten fadderne må underskrive?

Det er mye som skal på plass før de vel 4000 ferske studentene inntar Universitetet i Bergen mandag.

Fadder på andre året

Som ny student i Bergen hadde Soufian Boukaddour (21) fra Oslo en fantastisk fadderuke. Derfor stiller psykologstudenten nå opp som fadder for andre gang.

Bård Bøe

– Det er to intense uker, men det er alltid verdt det, sier han om oppkjøringen til neste ukes fadderuke.

I grupper på mellom tre og fem faddere har de ansvar for opptil 15 fadderbarn.

Østlendingen gleder seg særlig til de tre dagene hvor han skal vise nykomlingene rundt i Bergen, og alt de kan gjøre som student i byen.

– Den første uken er en stor, sosial begivenhet. En av mine viktigste oppgaver er å bidra til at fadderuken skal være gøy for alle, og at folk får nye venner på tvers av alder og studier.

Bård Bøe

Førstehjelp og politibesøk

Men før de tusen fadderne skal ta imot fadderbarna sine på mandag, får de opplæring på Dragefjellet.

– Her får de gode råd og blir bevisst hvilket ansvar de har for de nye studentene. At de ansees som rollemodeller, og at de er universitetets ansikt utad, sier Sara Nordbø (22), fadderkoordinator ved UiB.

På programmet står blant annet førstehjelpskurs og foredrag fra politiet. Deretter må studentene skrive under på en kontrakt.

Ordlyden varierer fra fakultet til fakultet, men i hovedsak forplikter fadderne seg til å opptre anstendig, være en omsorgsperson og til å respektere fadderbarna og deres alkohol- og intimgrenser.

Mål: Skape trygghet

Auditoriet der jusstudentene til vanlig blir drillet, er full av konsentrerte faddere fra SV- og HF-fakultetet.

– Tidligere har det vært fyll og festing, og politiet har brukt mye ressurser på fadderuken, innleder politiførstebetjent Dara Nazari, og fortsetter:

– Derfor har vi dette viktige, gode samarbeidet for en trygg fadderuke.

Bård Bøe

Fadderuken er ingen frikort

Fra politiets side er budskapet overfor de kommende fadderne enkelt: Lov og orden gjelder for alle, også studenter som tar fatt på fadderuken.

– Vi ønsker å forebygge ulykker og uønskede handlinger, sier Brynhild Lyssand Eide ved kriminalitetsforebyggende avsnitt.

Videre roser politiførstebetjenten fadderordningen, som finnes ved UiB, høyskolen og NHH, i skyene.

– Fadderuken preger bybildet mens det står på, og skjer det noe, opplever vi ofte at fadderne bistår oss, sier Eide, og utdyper:

– De roer ned situasjoner, passer på og ivaretar de nye studentene så godt de kan. Du kan si fadderne er vår forlengende arm.