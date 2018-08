Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør for byutvikling, sier de vil jobbe intenst med å finne årsaken til demningsbristen. – Alt arbeid er godkjent.

Onsdag kveld i 20-tiden brast den midlertidige demningen ved Munkebotnsvatnet.

BTs reporter på stedet sa dette:

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her.

Fortsatt evakuert

Torsdag morgen er fortsatt 133 personer fra Eidsvåg-området evakuert. De er fra 37 ulike adresser.

Nikita Solenov

Kommunaldirektør for byutvikling, Anne Iren Fagerbakke, er leder for kommunens krisestab.

– Vi vurderer situasjonen å være under kontroll nå, sier hun torsdag morgen til BT.

Ifølge Fagerbakke var 36 personer var på kommunens mottakssenteret på Kokstad seint onsdag kveld, mens mange har funnet egne løsninger for innlosjering mens de er evakuert.

– Førsteprioritet i går, da demningen til slutt brast, var å unngå skade på liv og helse. Nå må vi gå over til å vurdere hvordan dette kunne skje og hva som må gjøres. Det er en stor, alvorlig hendelse med stor innvirkning på samfunnet. Og en hendelse som selvfølgelig ikke skulle skje, sier Fagerbakke.

Torsdag morgen skal en geolog vurdere situasjonen og skadeomfanget på stedet, sier kommunaldirektøren, og fagfolk vil se på forholdene ved demningen.

– Vi må gjøre nødvendige undersøkelser før området kan frigis og folk kan få flytte hjem igjen. Det er noe vi er opptatt av å få til. Formelt er det politiet som må frigi et område, og vi jobber sammen med dem.

Tiltak allerede i helgen

Til NTB sier Fagerbakke at det allerede i helgen ble satt inn tiltak da vannstanden steg. Likevel viste det seg å ikke være tilstrekkelig.

I natt opplyste politiet at det ikke er forventet en økning av vannmasser, og at demningen ved Langevatnet er vurdert å holde og ikke utgjøre et farepotensial.

– Også mandag og tirsdag fulgte vi med på situasjonen ved dammen, sier hun til BT.

Fagerbakke sier kommunen står som byggherre for rehabiliteringen av hoveddammen ved Munkebotnsvatnet, og at dammen som brast var en midlertidig dam bygget i den forbindelse.

Rune M. Berentsen (arkiv)

– Kommunen har ansvaret for hele tiltaket, også den midlertidige dammen. Så har vi en utførende entreprenør. Arbeidet har pågått i tett dialog med dem, og alt arbeid er godkjent. Det er ingen grunn til å tro at det er gjort arbeid som ikke skulle gjøres, sier kommunaldirektøren.

Den nye dammen skal ifølge kommunen stå ferdig neste sommer, til en pris på 31 millioner kroner. De to dammene ved Munkebotnsvatnet, en mot Eidsvåg og en mot Sandviken, er begge «underlagt sikkerhetskrav i damforskriften», står det på Bergen kommunes hjemmeside.

Etter trafikkaos onsdag kveld som følge av flom, jordmasser og stein, åpnet veiene i Åsane igjen like før klokken 02 natt til torsdag.