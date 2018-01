GA LØNNSØKNING: Lederen for Kontrollutvalget i Bergen kommune, Robert Monsen, mente lønnen til en av de ansatte i sekretariatet ikke gjenspeilte arbeidsoppgavene. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkivfoto)

Skal granske Monsen

Kontrollutvalget har bestemt seg for å be en ekstern aktør evaluere Robert Monsens handlinger som leder for utvalget. Monsen støtter selv granskingen.