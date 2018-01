I RETTEN: Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre Meyer (t.v.) og aktor Ellen Cathrine Greve i Bergen tingrett. FOTO: Per Lindberg

Huset ble et fristed for unge gutter. Nå risikerer huseieren flere år i fengsel

I et hus i en av Bergens bydeler vanket ungdom i årevis. Huseieren skal ha gitt penger, sigaretter og alkohol til unge gutter og misbrukt to av dem over flere år.