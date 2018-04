Buss fra AS Aasane Automobillag med kjennemerke R-299. Dette var en Diamond T modell fra 1931. Bildet er tatt utenfor Sandvens hotel i Norheimsund. Bussen var bygget av PHT Smidt og ble kjørt av Anton Kalstad dagen før veiåpning over Kvamskogen med veidirektøren og notabiliteter fra selskapene. Det sies at det var PHT som hadde leid inn bussen for å vise at veien klarte slike store busser med 20 seter. FOTO: Utlån: Åsane Billag/ Åsane Historielags bildesamling