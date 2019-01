Hele hotellet ble evakuert og brannvesenet slo full alarm da det tok fyr i kledningen fredag kveld.

Brannvesenet i Bergen meldte om brann på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen klokken 20.23 fredag kveld. Hele hotellet ble evakuert.

Klokken 21.35 ble brannen meldt slukket.

– Noen varmelamper har stått tett opp til noen markiser. De tok fyr, og brannen spredte seg videre opp etter veggen, fortalte vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking.

– Har slått full alarm

Det var kraftig røykutvikling fra hotellet.

– Det brenner i kledningen, trolig på innsiden av veggen. Dette er et brannsmittestrøk, så vi har slått full alarm, sa Myking.

Syv-åtte biler fra hovedbrannstasjonen, Sandviken brannstasjon og fra Åsane brannstasjon deltok i slukningsarbeidet.

Brannen ble lokalisert til rett over inngangspartiet til hotellet. BTs journalist på stedet sa det veltet ut røyk fra veggen og taket, og at brannvesenet skar seg inn i veggen for å komme til.

Brannen oppsto på baksiden av trehusene som ble bygget som kopier etter Bryggen-mal på 1980-tallet, og som er en del av Radisson-hotellet.

Ingen personskade

Politiets innsatsleder på stedet, Gisle Antun, sa at nødetatene rutinemessig rykker ut med store ressurser når det brenner i et hotell.

– Da vi kom til stedet, var alle beboerne i ferd med å bli evakuert, sa han i 21-tiden. Da hadde brannvesenet også meldt at det ikke var spredningsfare.

Gjestene ble evakuert til hotellet på den andre siden av gaten, Havnekontoret.

– Alle gjesten trygge

Ansatte sjekket at ingen var igjen på rommene. Klokken 20.50 var hele hotellet evakuert.

– Alle gjestene er evakuerte og i trygghet, mer kan jeg ikke si nå, sa hotelldirektør Nina Askvik, da brannslukningen pågikk.

Innsatsleder Antun i politiet fortalte at ingen av de evakuerte hotellgjestene hadde behov for tilsyn av lege.

– Kjente røyklukten

Tre kokker lagde mat da alarmen gikk.

– Vi sto og lagde dessert. Først tenkte jeg at det var en øvelse, men så kjente jeg røykelukten, sier Tonje Heggernes, som er kokkelærling på hotellet.

De tre kokkene fikk hvert sitt ullpledd. Hotellet opplyser at 96 personer ble evakuerte og samlet i nabohotellet.

Veien over Bryggen var stengt på grunn av brannen, men åpnet igjen kort tid etter.