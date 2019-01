I helgen har det nystiftede «Selvstendighetspartiet» møte i Hovedbiblioteket. Partilederen har vært aktiv i Alliansen og SIAN på ytterste høyre i norsk politikk.

Søndag er et av møterommene til Hovedbiblioteket reservert et helt nystiftet parti som skal danne et lokallag i Bergen - Selvstendighetspartiet.

Biblioteksjef Leikny Haga Indergaard sier de har fått en vanlig henvendelse om å reservere et av de lukkede møterommene på biblioteket.

– Vi har sagt ja til det. Vi skal være åpen for alle i byen. I etterkant er vi gjort oppmerksom på hva som skal foregå, og at det skal dannes et parti, sier Indergaard.

Tidligere Alliansen-politikere

Leder for det nye partiet er Ellen Due Brynjulfsen, som i 2017 var førstekandidat i Buskerud for Alliansen, partiet som er ledet av Hans Lysglimt Johansen og var tenkt å skulle samle kreftene på ytterste høyre side.

Brynjulfsen var også en av talerne på SIAN – Stopp islamiseringen av Norges arrangement på Festplassen i august, og introduserte seg selv da som «jeg er i SIAN».

Bjørn Christian Rødal fra Bergen er sentralstyremedlem, og arrangerer møtet på Hovedbiblioteket. I november trakk han seg som nestleder i Alliansen «på grunn av filosofiske og strategiske uoverensstemmelser», som han selv skrev på Facebook.

– Mulig høyreekstremt

Biblioteksjefen sier hun ikke kjenner til partiprogrammet, men påpeker at det er organisasjonsfrihet i Norge.

– Jeg har registrert at dette muligens blir et høyreekstremt parti, sier hun.

En titt på hjemmesiden til partiet som skal dannes viser frem kjernesakene. Det handler blant annet om å bevare nordisk kulturarv og sikre at «norsk urbefolkning» forblir et klart flertall i Norge. For å sikre dette ønsker de å stanse innvandring og starte «tilbakevandring».

Partiet kritiserer de eksisterende partiene for å ha «sviktet på bevaring av norske sedvaner og norsk bondekultur» (Sp) og «åpnet for for masseinnvandring som fortrenger og erstatter den norske urbefolkningen» (Ap).

– Sprer gift

– Dette partiet er en del av fremveksten av høyreekstreme bevegelser fordi vi har fått et politisk klima for hets av minoriteter, paranoia og konspirasjonsteorier, sier Mikkel Grüner (SV).

Han mener det ikke er tvil om at Selvstendighetspartiet er høyreekstremt.

– Personlig synes jeg man burde tenke seg nøye om før man gir en talerstol til en slik organisasjon. Vi vil ikke legge restriksjoner på ytringsfriheten, men ytringsfriheten må ikke gå på bekostning av tryggheten for bergensere, fortsetter han.

– Burde biblioteket sagt nei?

- Jeg vet ikke hva slags vurderinger som er lagt til grunn, eller om arrangørene har spilt med åpne kort. Så jeg vil ikke kritisere biblioteket. Men det er en farlig utvikling at alle bergensere som tilhører minoriteter blir utsatt for disse menneskenes gift, sier Grüner.

Fakta: Selvstendighetspartiets kjernesaker Nei til EØS og Schengen: Vi vil handle for å bevare den nordiske kulturarven og hevde norsk suverenitet.

Beskytte og styrke ytringsfriheten: Partiet vil blant annet fjerne rasismeparagrafen i Straffeloven.

Øke fødselstallene: Partiet vil øke insentivene for barnefamilier for å bevare den norske befolkningen.

Bevare kommunegrensene: Partiet mener det er en nasjonal skam at fylker og kommuner med navn og tradisjoner fra vikingtiden erstattes av byråkratiske nykonstruksjoner.

Renere hav: Selvstendighetspartiet vil ta et oppgjør med unødig plastbruk. De vil skattlegge bedrifter og sanksjonere land som driver med plastforurensing til sjøs.

Øke støtte til landsbruk og fiskerinæringen: Mindre og større gårdsinitiativ skal belønnes og oppmuntres

Stoppe innvandring og starte tilbakevandring: Dette mener partiet er nødvendig for å sikre at «Norges urbefolkning skal forbli et klart flertall i eget land».

Styrke Heimevernet og Forsvaret: «Helt nødvendig for at Norge skal kunne hevde territoriell suverenitet».

Må åpne

En privatperson har henvendt seg til biblioteket for å uttrykke sin bekymring for arrangementet. Indergaard skriver i et svar at det var hennes redaksjonelle avgjørelse å låne ut et av bibliotekets møterom til dette formålet.

«Det er bibliotekloven og målsettingen at et folkebibliotek skal være for alle som er avgjørende for deres rett til å låne møterom på biblioteket på lik linje med alle andre bergensere» skriver hun i svaret.

Indregaard påpeker at hun «selvsagt ikke synes det er bare enkelt å stille lokaler til rådighet for mulige høyreekstremistiske holdninger som ikke kan knyttes til bibliotekets verdier».

– Men dersom låntakere skal velges ut basert på bibliotekets, bystyrets eller biblioteksjefens ideologi, religion eller politisk ståsted er vi på gyngende grunn, sier hun.

– Sentrumsparti

Rødal har svart BT skriftlig på spørsmål. Han avviser at partiet er høyrevridd, og omtaler det som et «blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti». Han forteller at hensikten med søndagens møte er å danne et lokallag i Bergen, som deretter vil stille liste i kommunevalget.

Han skriver dette om at biblioteket har fått reaksjoner på at Selvstendighetspartiet får låne lokaler på biblioteket:

«Jeg synes det er litt trist og en trussel mot demokratiet når biblioteket blir satt under press for å utfylle sin samfunnsoppgave. Jeg antar også at det er en liten marginalisert gruppe fra ytterste venstre fløy som prøve å legge press på biblioteket og jeg oppfordrer media til å se nærmere på hvem som prøver å forhindre et politisk parti til å delta i samfunnsdebatten».

Rødal berømmer Indergaard for at hun «står opp for demokratiet selv om hun muligens har latt seg forlede av høyrøstede aktivister om hva vårt parti faktisk mener».