Mannen fikk 900 kroner i parkeringsbot, men klaget. Uten advokathjelp vant han mot Bergen kommune i både tingrett og lagmannsrett.

Klokken 20.13 den 10. januar i år fikk han gebyr på 900 kroner fordi han hadde parkert for nær et busskur i C. Sundts gate på Nordnes. Han var uenig og tok Bergen kommune til retten for å få parkeringskravet kjent ugyldig.

I sommer vant han frem, men kommunen anket avgjørelsen. Dermed ble saken sendt til Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten gir mannen medhold og slår fast at parkeringsgebyret ikke er gyldig. Han slipper dermed å betale boten på 900 kroner.

Busskur sentralt

I retten argumenterte han med at han ikke forsto at han parkerte for nær en bussholdeplass som var i bruk. Han la frem bilder som viste et gammelt busskur merket «Christian Michelsens gate». Han sa han trodde det var hensatt der og ikke fungerte som busskur.

PRIVAT

Bergen kommune viste til at det pågikk anleggsarbeid i området og mente at bilføreren hadde en aktiv undersøkelsesplikt for å finne ut om det var lov å parkere der han faktisk gjorde.

Både klager og kommune er enige i at parkeringen skjedde nærmere enn 20 meter fra bussholdeplassen. Dermed parkerte han for nær. Bilfører har ifølge norsk rett en streng plikt for å undersøke om parkering er lovlig.

Reimer og lodd

På stedet sto et skilt som forbød parkering mellom 08.00 og 17.00. Ettersom parkeringen skjedde om kvelden, var det altså lovlig å stå der, antok mannen.

Men det var altså også en midlertidig bussholdeplass i gaten. Bussholdeplasskiltet var imidlertid ikke satt opp i henhold til skiltnormalen. Dermed var det mindre synlig. Busskuret på stedet var videre merket «Christian Michelsens gate» og ble holdt på plass med reimer og lodd.

«Etter rettens oppfatning er det nærliggende å oppfatte at dette busskuret er ute av drift og står til oppbevaring», heter det i rettens avgjørelse.

Mannen forklarte at han ikke forsto at det var en holdeplass der, en forklaring retten aksepterer.

Uoversiktlig

«Retten bemerker at det også må stilles krav til at omleggingen av trafikken er klar og tydelig for trafikantene ved veiarbeider», heter det i Bergen tingretts avgjørelse.

Dette støtter lagmannsretten, som påpeker at et skilt signaliserte at det var lov å parkere mellom klokken 17.00 og 08.00, mens et annet signaliserte bussholdeplass lenger fremme.

Samlet sett mener lagmannsretten at trafikkbildet var såpass uoversiktlig at det ikke var grunnlag for å gi bot. Dermed slipper han å betale boten hvis avgjørelsen blir rettskraftig.