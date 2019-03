– Jeg følte jeg var med i actionfilm, sier Maiken Randeberg (29). Plutselig eksploderte vinduet hun satt ved i toget.

Minst seks vinduer skal ha blitt knust da toget på vei fra Oslo til Bergen ble truffet av is inne i Finsetunnelen søndag ettermiddag.

I fem vinduer var det bare ytterglasset som knuste, men vinduet Randeberg satt ved ble delvis presset ut av rammen, og glassbiter kom også inn i kupeen.

Knut Langeland

– Først hørte jeg et brak fra taket. Jeg skjønte at noe kom til å skje, og lente meg bort mot samboeren min som satt ved siden av meg. Så smalt det voldsomt i vinduet, og jeg kastet meg ned mot gulvet. Det var litt av et sjokk, sier Randeberg.

Vognen ble stengt

Pressevakt Nina Schage i NSB opplyser at det bare var ett av vinduene som ble så skadet som det Randeberg satt ved. Hun karakteriserer vinduet som «innsunket».

– Derfor ble denne vognen stengt resten av turen, sier Schage.

Etter et stopp på Hallingskeid stasjon fikk personalet tettet noe av luftlekkasjen fra det ødelagte vinduet, og en papplate ble satt opp. Toget kjørte så videre med redusert hastighet til Myrdal

Rune Sævig

Toget var allerede 90 minutter forsinket fra Drammen, og ble ytterligere 30 minutter forsinket som følge av de knuste vinduene.

– Vil hendelsen få noen konsekvenser?

– Det var ikke behov for å kontakte noen nødetater. Toget kunne kjøre videre, og ingen personer kom til skade. Jeg vet ikke om det er aktuelt med noen granskning av hendelsen, sier Schage.

Uklart hva som har skjedd

Det er Bane NOR som eier tunnelene på Bergensbanen. Tidligere i dag opplyste pressevakt Dag Svinsås til NRK at hendelsen skyldtes at is inne i tunnelen ble slått opp da toget kjørte gjennom.

– Vi har jevnlige kontroller, så dette skjer veldig sjeldent. Vi avklarer nå hvor det har sviktet og har folk på vei for å vurdere stedet, sa han til NRK.

Like etter klokken 19.30 avkrefter han imidlertid overfor BT at dette er tilfelle.

– Nå har mannskapene våre vært der, og det ble ikke funnet is i tunnelen. Det var ingenting unormalt, sier han.

Han forteller at en teori nå kan være at det har vært is på selve toget, som har smeltet og ramlet av i det toget kjørte inn i tunnelen.

– Det kan skyldes at det er varmere i tunnelen, sier han.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken opplyste NSB at hendelsen skjedde i Hallingskeidtunnelen. Det riktige er at isen traff toget i Finsetunnelen.