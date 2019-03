– Åje helvete! Og 140! 140! – Oh shit!

Bilen suser av gårde på en relativt smal vei.

Bak rattet sitter en ungdomsgutt.

På et tidspunkt hyler han av fryd.

Kompisen ved siden av filmer. Speedometeret, ut frontruten og mot sjåføren.

Gutten bak rattet roper:

– Åje helvete! Og 140! 140!

– Oh shit! utbryter kameraten fra passasjersetet.

Sjåføren følger opp: «160!».

– Hadde blitt dødsulykke

Politiet mener videoen, som BT har sett, er tatt opp kun minutter før det ender med krasj i en bil som kommer imot.

Videoen ble delt på Snapchat og skal ha blitt kjapt spredt.

Politiet har sikret seg videoen som bevis i straffesaken. Guttene er blitt konfrontert med den i avhør.

POLITIET

Ulykken skjedde på Hjellvikvegen i Osterøy mandag ettermiddag.

Bilen skal ha blitt tatt fra et familiemedlem av den ene gutten.

I den møtende bilen satt en småbarnsmor som akkurat hadde hentet sitt ett år gamle barn i barnehagen.

Det opplyser politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten ved Osterøy lensmannskontor til BT.

Han mener det er ren flaks at de to bilene møttes i en sving, og ikke på den rette strekningen som videoen er fra.

– Du kan jo tenkte deg hva som hadde skjedd hvis det ble en kollisjon i 160 km/t. Det hadde blitt en dødsulykke.

– Kjørte videre

Etter ulykken var den kvinnelige sjåføren mørbanket og hadde ganske kraftige blødninger fra en rift i den ene hånden, ifølge politiet.

Barnet slapp unna uten skader.

– Det satt godt sikret og det var ingen løse gjenstander i bilen. Derfor er barnet uskadet, sier overbetjent Tveiten.

Guttene var til legeundersøkelse etter krasjen. De skal ha vært uskadet.

Politiet har opprettet en sak etter ulykken, og forholdet er anmeldt.

– Guttene har erkjent at de stjal bilen og kjørte ulovlig på strekningen Valestrand-Hamre. De har også erkjent at de stakk fra åstedet, uten å bistå en tilskadekommet mor og hennes barn.

Også guttenes foreldre er avhørt.

– Guttene har forklart at de hadde så høy fart at de ikke klarte svingen, og at de derfor seilte inn i bilen som kom motsatt vei.

Risikerer sperrefrist

Begge bilene skal ha fått store materielle skader. Bilen som kvinnen kjørte ble hentet av en bilberger.

Gjennom beregninger basert på videoen og avstandsmåling mener politiet å kunne slå fast at bilen holdt en fart på minst 140 km/t.

– Det er et omtrentlig anslag. Ut fra videoen virker det som de kjører tre ganger så fort som det som er vanlig på den veien, sier Tveiten.

Ungdommene skal to ganger tidligere ha blitt stoppet for kjøring uten gyldig førerkort, ifølge Bygdanytt.

– Hvilken reaksjon risikerer de?

– Begge er over kriminell lavalder. De kan forvente seg en sperrefrist for førerkort, for de klassene som kan bli aktuelle for dem å ta etter at de fyller 16 år.

Politiadvokat Øivind Rune Bjørkås sier det i saker med så unge lovbrytere kan være aktuelt med påtaleunnlatelse, forelegg eller konfliktråd.

– Men saken er nettopp kommet inn, så jeg må få tid til å vurdere det nærmere.

– Ikke kult

Tveiten mener videoen godt illustrerer hvor farlig det er å kjøre slik guttene gjorde.

– Den viser hvor kort vei det er fra noe som tilsynelatende er bare spennende, til blodig alvor.

Han sier politiet har snakket med annen ungdom om saken.

– Vi snakker mye med ungdommen på Osterøy. De har tatt veldig avstand fra denne handlingen, og er tydelige på at dette ikke var kult i hele tatt.