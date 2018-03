Veiarbeid får skylden for elendig luftkvalitet.

Bergen er blant byene i Norge som har slitt med elendig luftkvalitet, spesielt på dager som i dag, med lave temperaturer, skyfri himmel og lite vind.

Vanligvis er det i sentrum og Danmarks plass det måles dårligst luft, men i dag var det Rådal i Fana som kom dårlig ut.

Tidligere i ettermiddag var luftkvaliteten i området så dårlig at den innebærer «betydelig helserisiko», ifølge nettsiden luftkvalitet.info.

– Det skyldes støv fra veibanen. Det er stor anleggstrafikk i området og mye sprengningsaktivitet i forbindelse med byggingen av tunnelen mot Os, sier Sonja Skotheim, leder i Helsevernenheten i Bergen kommune.

Helseskadelig

Luftforurensingen i området lå på rødt nivå fra rundt klokken 13 og frem til klokken 22 i kveld.

Det toppet seg imidlertid mellom klokken 18 og 19, da det nærmet seg lilla nivå, som indikerer «alvorlig helserisiko».

– Støvfraksjoner på rødt nivå er en indikasjon på helseskadelige verdier, men det var heldigvis ikke så høyt mer enn noen få timer, sier Skotheim.

Ifølge nettsiden, som driftes av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), kan luftkvalitet på rødt nivå påvirke helsen til astmatikere, personer med andre luftveissykdommer eller alvorlige hjertesykdommer.

Personer med denne typen lidelser rådes til å redusere utendørsaktiviteten og holde seg unna de mest forurensede områdene.

Luftkvalitet.info/screenshot

Må vaske veinettet

På kommunens målestasjoner er det tre ting som måles. Nitrogendioksid (NO2), som primært kommer fra dieselbiler, og to typer svevestøv.

– I dag var det mest fra støvfraksjonen PM10. Det er de største støvpartiklene, som spesielt kommer frem i forbindelse med anleggstrafikk og veiarbeid. Det ligger i veibanen og virvles opp i luften av bilene, sier Skotheim.

Hun sier også at mindre støvpartikler(PM2,5) var på rødt nivå i løpet av ettermiddagen.

– Det er mer finkornet støv, som stort sett skyldes vedfyring.

Den eneste måten man kan få bukt med svevestøv av denne typen, er å vaske både veiene og de store anleggsbilene som ferdes i området.

– Vi har avtale med Statens vegvesen om at de skal vaske og rengjøre veinettet, sier Skotheim.

Hun vet ikke om veiene har blitt vasket i dag.

– Men både vi og beredskapsavdelingen følger med hver dag. Om det blir fint vær fremover vil vi vurdere å innføre tiltak, sier hun.

Luftkvalitet.info/screenshot

Blåses bort av vinden

Luftkvaliteten i Bergen har variert veldig fra sted til sted gjennom dagen. Mens det var betydelig helserisiko i Rådal, var det bare moderat på Danmarks plass. I sentrum lyste det grønt, som tilsier lav risiko for helseskader.

Vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdal hos Meteorologisk institutt sier de lokale variasjonene i luftkvaliteten kan ha sammenheng med stillestående luft eller dersom det foregår veiarbeid i nærheten av målestasjonen.

– Du får da store konsentrasjoner av svevestøv der bilene ferdes, noe som kan gi lokale variasjoner.

Tirsdag kveld blåser det fralandsvind i Bergen, noe som er særlig gunstig på dager med dårlig luftkvalitet.

– Det er en god retning for å få skiftet ut luften, slik at den ikke står helt stille. I morgen venter vi litt skyet og kanskje noe snø. Det vil også være godt nytt for forurensningen, sier Løvdal.