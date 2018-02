– Sjøkrigsskolen blir mindre attraktiv

SKUFFET: Endringene som blir innført i Sjøkrigsskolen til høsten stikker kjepper i hjulet for karriereplanene til Ingrid-Charlotte Knutsen. Tillitsvalgte i Forsvaret frykter at flere vil tenke som Knutsen, og er bekymret for Sjøkrigsskolens ry. FOTO: Eirik Brekke