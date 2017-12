Forskjellene mellom norsk og svensk Lucia er ikke bare bruken av levende lys.

– Hvordan feirer svensker Lucia?

– Luciafeiringen er en viktig, katolsk arv, og feires enten man er kristen eller ei. Hun bærer en lang, hvit kjole som symboliserer hennes tro. Lucia ble forsøkt brent på bålet, men ilden ville ikke skade henne. Så lysene symboliserer at hun vrir noe ondt til godt, og at hun er bærer av lyset ut til verden. Det røde båndet rundt livet symboliserer martyrdøden, hun ble drept av et sverd i livet i stedet.

– Og det er voksne som er Lucia i Sverige?

– Jeg har fått med meg at det er barn som går Lucia i Norge. Men i Sverige er det ofte voksne korsangere som er Lucia. Kor er viktig for feiringen.

Fakta: Anna Runesson Alder: 47 år Bossted: Oslo Aktuell: Som omreisende prest i den Svenska kyrkan i Norge er hun på en liten miniturné i anledning Lucia. Min dag: 08.00: Jeg går gjennom min e-post og svarer på det viktigste. 12.00: Lunsjbønn i kirkens kapell i Oslo. Hver dag treffes personalgruppen for å be for verden og kirken. 19.00: I dag har vi Lucia-konsert i Oslo. Kirkens to voksenkor, Kammerkoret og Ung kor, synger sammen.

– I Norge er «Svart senker natten seg» Lucia-sangen. Har Sverige flere sanger?

– Vi har mange ulike sanger for å ønske lyset velkommen. «Natten går tunga fjät», «Så mörk är natten i midtvintertid» og salmen ”Nu tändas tusen juleljus» er faste innslag.

– Har dere lussekatter?

– Ja, lussekatter og pepperkaker.

– Og Lucia feires i kirken?

– Ja, kirkene er proppfulle den 13. I fjor var Nidarosdomen full av 1400 svensker og nordmenn som feiret Lucia med oss. I år arrangerer vi til sammen tolv Lucia-tog i Norge. I Bergen er Lucia-konserten gratis, og vi får besøk fra «Härlanda Voces» fra Göteborg.

– Før dere kommer til Johanneskirken søndag 17. desember, har dere feiret Lucia i Oslo, Stavanger og Trondheim. Er du lei Lucia når du kommer hit?

– He he, nei, det er så morsomt å feire Lucia. I fjor samlet vi 500 i Johanneskirken, men det er plass til 750, så vi håper å fylle kirken. Det er gratis også!

– Er den svenske menigheten stor i Bergen?

– Bergen har den nest største forsamlingen utenfor Oslo, med sine 2300 medlemmer. I Norge totalt er 23.000 medlemmer i Svenska kyrkan.

– Kan ikke svensker bare gå i den norske kirken?

– Jo visst, vi er i Bergen bare én gang i måneden, og da kjenner man seg hjemme også i den norske kirken. Men du kan sammenligne den Svenska kyrkan med den norske sjømannskirken, svensker vil gjerne høre gudstjenesten på sitt eget språk, synge sanger på svensk og kjenne på samholdet med landsmenn.

– Hvordan fortoner julaften seg for en vanlig, svensk familie?

– På morgenkvisten i Svenska kyrkan i Oslo er det julekrybbens gudstjeneste, da kan man være med på å bygge julekrybben. Om kvelden er det julebønn, det er det mest tradisjonelle som folk går på. I Sverige er det også vanlig og populært med midnattsmesse natt til 25. desember, for å feire Jesus fødsel. Og klokken syv om morgenen første juledag, noen har den klokken fem eller seks, er det julotta. Da leser man juleevangeliet, synger julesalmer og ber.

– Og julegavene, når åpnes de?

– På kvelden den 24.

– Hva spiser dere forresten?

– Mye mat! TIl forrett har vi sursild, til hovedrett kjøttboller, juleskinke, egg, smør, brød og både grønn, rød og brun kål. Og vi avslutter alltid med risgrynsgrøt.