Bli med inn i bergensk urskog

Morten Heiselberg

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I Bergen finnes det ti ulike naturvernområder fordelt på ulike egenarter som blant annet skog, myr, botanikk og geologi.

Et av disse er Hisdalen naturreservat som ligger inneklemt mellom Krokeide og Nordvik, ytterst på fjellformasjonen i turområdet Fanafjellet.

Naturreservatet ble opprettet i 1999 for å sikre den naturlige furuskogen som strekker seg fra fjorden opp til tregrensen.

Gamle, morkne trær er viktig for naturmangfoldet. Her trives blant annet lav, sopp og insekter – et viktig matfat for mange fugler.

Skogsreservat i miniatyr

Som skogsreservat er Hisdalen for en miniatyr å regne, med sitt areal på 2,6 km². Kvaliteten ved området er først og fremst knyttet til verdien som referanseområde.

Det vil si at området er et typisk eksempel på den furudominerte naturskogen i distriktet.

Langs stien mellom Krokeide og Nordvik vil en treffe på opplysningsskilt når en passerer naturreservatgrensen. Naturreservatet har et ekstra vern, og en skal vise ekstra forsiktighet overfor plante- og dyrelivet.

Skogen skal her få lov til å vokse seg gammel, og over tid forskes på av biologer. Uansett størrelsen, er det en berikelse at en folkerik kommune som Bergen har et slikt naturreservat.

Mesteparten av Bergen kommunen var tidligere mer eller mindre avskoget, og det gjaldt også for Hisdalen, som fra gammelt ble brukt som beitegrunn. Over de siste 50–100 årene har det derimot vært liten bruk av denne skogen, noe som gjør at den har fått vokse seg gammel.

I Norge får skogen sjelden vokse seg eldre en 80–120 år før den hogges ned. Det gjør at mye av den skogen vi er vant til å ferdes i som oftest er ungskog eller plantefelt.

Mange får derfor ikke noe forhold til hvordan en gammel skog egentlig ser ut. Skogutplanting i Bergen har foregått siden Bergens Skog- og Træplantningsselskap ble opprettet i 1868, da først og fremst for å bekle byfjellene med skog.

I øvre delen av Hisdalen er landskapet mer åpent, og skogen domineres av lavtvoksende furu. Foto: Morten Heiselberg

Kan bli 500–700 år gammel

Utenfor sentrum kom beplantningen først i gang mye senere, og mye av skogen er her nesten for ungdom å regne. Dette er ikke unikt for Bergen. På landsbasis er kun 2,5 prosent av skogen eldre enn 160 år.

Det er ikke så gammelt når en tenker på at bartrær som gran og furu kan bli nærmere 500–700 år gammel. Etter endt levetid kan furutrær, på grunn av sitt høye kvaeinnholdet, forbli stående i noen hundrede år til før de smuldrer opp og forsvinner.

Skog som har fått stått urørt av mennesker har fått betegnelsen urskog. I dag er det estimert at det kun er 0,5 prosent urskog igjen i Norge, noe som gjør den ekstra kritisk å bevare.

I den lavtliggende delen av Hisdalen er skogen tett og frodig. Mosegrodde steiner og trær gjør skogen trolsk.

Dalføret Hisdalen

Navnet Hisdalen er brukt flere steder i landet, blant annet i Samnanger. Det finnes også et søsterreservat med samme navn i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Ordet his- kan stamme fra norrønt språk og betegnet et avskåret stykke dyreskinn. Ordet har da blitt brukt i betydningen avskåret, delt eller fjernet.

Dalføret i Hisdalen er avskåret med bratte fjellsider og vanskelig tilkomst, noe som kan være kilden til navnet. His- kan også stamme fra hi, og kan gi assosiasjoner til varmt og lunt, noe dalen er i sin beliggenhet.

I øvre delen av Hisdalen er landskapet mer åpent, og skogen domineres av lavt voksende furu.

Artsmangfold i skogen

Det er i skogen vi finner 60 prosent av artsmangfoldet i norsk natur. Spesielt den gamle skogen med mye dødt trevirke som gir liv til mose lav, sopp, insekter og fugler.

I Hisdalen finner vi spor av gammelskog. Flere av furuene ble datert til en alder opp mot 120 år ved opprettelsen i 1999, og noen over 300 år.

Jordsmonnet i Hisdalen er skrint og terrenget steinet, noe som er vanlig for kystnær natur. Sammen med vær og vind, påvirker det veksten, noe som gjør at trærne blir lave og mer kompakte enn i innlandet, hvor furuen kan nå høyder på opp mot 40 meter.

I den lavtliggende delen av Hisdalen er skogen tett og frodig. Mosegrodde steiner og trær gjør skogen trolsk.

Men selv om skogen er fredet, står den fremdeles overfor flere farer før den eventuelt når sin urskogalder.

Menneskelig påvirkning, klimaendringer, skogbrann og billeangrep er bare noen av prøvelsene den kan bli utsatt for i fremtiden. Naturreservatet har et eget vern som skal beskytte plante- og dyrelivet. Ferdes en i området, skal en ta ekstra hensyn og i minst mulig grad skade eller påvirke omgivelsene.

Hisdalsvatnet strekker seg fra Krokeide og innover Hisdalen.

Ønsker en å besøke Hisdalen, så kan en følge umerket sti fra Krokeide, langs Hisdalsvatnet og videre til Nordvik. Utenfor stien er terrenget kupert, gjengrodd, og veldig myret og vått.

Man kan også vandre den første delen av Jubileumsstien fra Krokeide over Fanafjellet. Her følger man grensen til naturreservatet helt opp til Lyseskarsfjellet på 313 m.o.h., og får et fint overblikk over naturreservatet.

Utsikt over Lysefjorden retning Drange.

Kilder:

Bergen Byarkiv

Moe, Bjørn. Invertering av verneverdig barskog i Hordaland. MVA. rapport 2/2001