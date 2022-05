Veterandampbåt krasjet inn i luksusyacht i Vågen

– Dette er veteranskipsflåtens stolthet. Men akkurat i dag føler jeg ikke det, da.

«Stord 1» etter sammenstøtet med «Shinkai» torsdag ettermiddag.

Veterandampbåten «Stord 1» støtte torsdag ettermiddag inn i luksusyachten «Shinkai» mens denne lå fortøyd ved Lehmkuhl-kaien i Vågen.

Sammenstøtet skjedde cirka klokken 18.45.

BT har snakket med vitner som forteller at dampskipsbåten plutselig satte full fart fremover før sammenstøtet. Et medlem av mannskapet, som ikke ville oppgi navnet sitt, sier til BT at det er snakk om en teknisk feil.

Luksusyachten har tydelige skader på styrbord side:

«Shinkai» med tydelige merker etter sammenstøtet.

Atle Vie er styremedlem i stiftelsen «Stord 1» og styrer med forsikringene.

– Vi er kjent med skaden og har kontaktet vår assurandør, sier Vie.

Han er nå på vei til stedet for å etablere kontakt med kapteinen på yachten, sier han.

– Prosessen nå er at jeg skal ha en prat med noen om bord på det fartøyet, og så skal vi ha en befaring i morgen, sier han.

Operasjonssentralen i Vest politidistrikt opplyser til BT at de ikke er involvert i saken, og at de regner dette som en ren forsikringssak.

Dette bildet er tatt rett etter sammenstøtet.

– Ikke et vanlig lasteskip

Det er Havtrygd som forsikrer dampskipet. Bjarte Wallevik er havarisjef i selskapet.

– Vi hyrer inn en takstperson nå. Vi vil besiktige, sette oss inn skadene og materialene, og ikke minst prøve å finne årsaken til dette, sier Wallevik.

Det er for tidlig å si noe om omfanget, sier han.

– Jeg ser på bildene at det er skraping i malingen, men det er vanskelig å se om det er inntrykning i skutesiden. Erfaringsmessig kan skjelettet på baksiden ha fått seg en trøkk, selv om det ser fint ut på utsiden, sier han.

Veteranbåten er på tur med britiske turister, etter det BT erfarer.

– Aldri vært borti liknende

Materialet yachten er laget av, vil være avgjørende, sier han.

– Det er jo ikke et vanlig lasteskip i stål, dette her. Det blir litt nybrottsarbeid. Jeg har aldri vært borti noe liknende som denne yachten, sier han.

Vanligvis vil rederiet som eier båten utføre reparasjonen. Om det blir tilfellet her er usikkert, sier han.

– Det aner meg at dette blir en litt annerledes sak enn de vi er vant med. Vi må blant annet se hvem som kan reparere slike båter, sier Wallevik.

– Veteranskipenes stolthet

Atle Tornes er daglig leder i stiftelsen som driver «Stord 1».

– Skipet er fra 1913. Det er 50 meter langt, er på 468 bruttotonn og drives på damp, sier han.

– Dette er veteranskipsflåtens stolthet. Men akkurat i dag føler jeg ikke det, da. Men vi får ta tiden til hjelp og se hva som har skjedd her, sier han.

«Europeiske» eiere

Hvem som eier den store yachten er ikke kjent. Politiet i Bergen har tidligere gått tilbake på at det skal være russiske eiere.

– Ifølge kapteinen er det ingen russiske eierinteresser knyttet til MY «Shinkai». Dette understøttes av alle dokumenter vi har mottatt fra fartøyet, har Vibeke Møgster i skipets norske agent, Alex. Birger Grieg AS, tidligere uttalt til BT.

– Kapteinen har opplyst til oss at det er europeiske eiere, men ikke russiske, uttalte Møgster.

Yachten har en lengde på nærmere 55 meter. Den er bygget av Feadship i Nederland i 2021.

Skipet er designet av Vitruvius Yacht, som kaller den en ekspedisjonsyacht. Den skal blant annet være utstyrt med en egen ubåt med plass til tre personer, ifølge Boat International.

Den seiler for tiden under Marshall Islands-flagg. Yachten har skrog som tåler å gå i is og er utrustet for arktiske farvann.