– Vi håper at de med dårlig råd også kan føle på en stolthet

Kirkens Bymisjon har samlet inn over femti skolesekker i sommer.

– Vi trenger ikke alltid å kjøpe nytt, selv om vi har råd til det, sier Åse Tveit Christiansen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Disse gis bort til familier som trenger dem.

– Det er viktig for oss å understreke at det at vi gir bort skolesekker ikke fører til en løsning på problemet for fattige familier. Det er mange som strever, og kommer til å streve mer i tiden fremover, sier Gunn Skinlo.

Hun er tiltaksleder for Home-start i Kirkens Bymisjon.

Kollega Åse Tveit Christiansen er leder for familie og fritid som har ulike tilbud til familier i Kirkens Bymisjon.

Så langt har rundt 30 barn fått skolesekk.

– Velg gjenbruk

– Vi håper at de med dårlig råd også kan føle på en stolthet ved å velge gjenbruk, sier Christiansen.

– Derfor håper vi at andre foreldre kan tenke på dette når de kjøper skoleutstyr til barna. Alt trenger ikke være de dyreste og beste modellene, legger hun til.

Kristoffer Thunem arbeider i utlånssentralen Skattkammeret. Åse Tveit Christiansen og Gunn Skinlo ser på noen av sekkene som er samlet inn.

Både Skinlo og Christiansen er bekymret for hvordan høsten og vinteren vil bli for noen av familiene de er i kontakt med.

– Spesielt i vinter merket vi en økt pågang fra familier med dårlig råd. Mange slet med å betale regningene når strømmen ble dyrere. Da var vi i kontakt med familier som måtte ta barna ut av barnehage og SFO på grunn av høye strømpriser, sier Skinlo.

På Bymisjonens utlånssentral Skattkammeret i Kong Oscars gate 62 kan hvem som helst komme for å låne turutstyr slik som telt, fiskeutstyr, sykler, ski, kano og skøyter.

For barn og ungdom er det gratis, mens voksne som har råd betaler en liten avgift. Har du ikke råd, får du låne gratis.

– Dette er et tilbud vi har lyst til at folk skal vite om. Det er dyrt å kjøpe fint utstyr, og barn vokser så fort, sier Christiansen.

Levere skolesekker

Dersom du har pent brukte skolesekker du ikke trenger, kan de leveres i Krohnhagen kafé i Kong Oscars gate på søndag mellom klokken 12 og 17. Der kan du også komme i samme tidsrom hvis du trenger en sekk til barnet ditt.

– Prisene stiger og det vil få konsekvenser. Det er en realitet at barn i Bergen vokser opp med dårlig råd. Senest i går leste vi at matutgifter for en familie kan vokse med 1000 kroner i måneden, med prisøkningen. Det er det mange som ikke kommer til å klare, sier Skinlo.

– Ved barnehage- og skolestart kommer det ekstra utgifter. Flere barnehager gir ut lange lister over utstyr barna trenger før oppstart. Mange familier har absolutt ikke råd til å skaffe seg alt dette, understreker Skinlo.

I år er det første gang at Kirkens Bymisjon i Bergen har samlet inn skolesekker.

– Det er ikke dette som redder en familie, det er mer symbolsk. Men det du gir fra deg bør være så fint at du selv ville ha gitt det til ditt barn, sier Christiansen.