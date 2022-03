Søndag skinte solen i Bergen. På Nordnes viste gradestokken 14,2 grader. Bergensartisten Niilas (Peder Niilas Tårnesvik) optrådte for 200 badeglade festivaldeltakere på Nordnes Sjøbad.

– Det er helt fantastisk å være her i dag. Været er helt utrolig.

Hundrevis samlet seg for å nyte solen på Nordnes søndag formiddag.

Barn, studenter og voksne nøt søndagen i og ved Nordnes sjøbad.

Konsert her er etter hvert blitt en tradisjon under Borealis, Bergens største festival for eksperimentell musikk.