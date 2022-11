Podkast: Er Vestlandets første 100 km/t-veg òg den siste?

Høyr den ferske episoden av «Nokon må gå».

Motorvegen mellom Bergen og Os har opna, og me lurar på om dette er alt me får i vest. For det er ikkje akkurat mange oppturar på samferdslefeltet for tida.

E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss kan bli utsett, Ringeriksbanen får ikkje pengar og regjeringa vil ikkje stille opp for Bybanen.

I tillegg prøver Hans å vere optimist på klimaets vegne og Eirin dukkar opp for å rapportere frå slottet.

